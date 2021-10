Tournée générale d’options activées à La Nouvelle-Orléans

Ce n’est pas vraiment une surprise mais les Pelicans ont activé les options sur les contrats rookie de Zion Williamson, Nickeil Alexander-Walker et Jaxson Hayes (sur leur quatrième année) et de Kira Lewis Jr. (sur sa troisième année), ce qui garantit à la franchise de Louisiane de se reposer sur ce noyau dur, qui jouera ensemble cette saison et la suivante. Au moins jusqu’en 2023 donc.

S’il n’a toujours pas repris la course après son opération (restée secrète) au pied, Zion Williamson est évidemment la star montante de La Nouvelle-Orléans. L’explosif ailier tournait à 26 points, 7 rebonds et 3 passes la saison passée, ce qui lui a valu d’être nommé All-Star pour la première fois de sa carrière.

Jaxson Hayes et Nickeil Alexander-Walker sont également appelés à assumer des responsabilités revues à la hausse cette saison, surtout pour le « combo guard » canadien qui pourrait être titularisé au poste d’arrière, aux côtés des vétérans Brandon Ingram et Devonte’ Graham. Quant à Kira Lewis Jr, il aura également un rôle plus important, comme doublure de Devonte’ Graham et Nickeil Alexander-Walker (et Tomas Satoransky) sur les postes arrières.