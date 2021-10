Mo Bamba, l’année ou jamais !

Dans sa quatrième saison NBA, rémunérée à hauteur de 7.6 millions de dollars, Mo Bamba sait que la pression sur ses épaules est montée d’un cran. À la fin de la saison, il sera ainsi free agent, mais le Magic aura tout de même la possibilité de le protéger avec une « qualifying offer » d’environ 10 millions de dollars.

Si ses dirigeants ne le font pas, il deviendra free agent non protégé et il pourrait entamer un parcours du combattant comme journeyman sans aucune sécurité de l’emploi. On a bien vu cet été que des jeunes joueurs se retrouveraient sans contrat, ou contraints d’accepter des deals au salaire minimum.

Après trois saisons sans saveur à 6 points, 5 rebonds de moyenne et 47% de réussite aux tirs, l’ancien n°6 de la Draft 2018 n’a clairement pas justifié les attentes placées en lui par la franchise d’Orlando.

À sa décharge, l’immense intérieur de 2m13 n’a pas été épargné par la malchance, avec une fracture à la jambe lors de sa saison rookie et une litanie de blessures, dont plusieurs à la cheville, les saisons suivantes alors qu’il essayait simultanément de « muscler son jeu ». De plus, il a été ralenti par le Covid-19 pendant de longs mois.

« J’ai encaissé les coups. J’ai pansé mes blessures », assurait-il récemment dans le Orlando Sentinel. « C’était une étape par laquelle je devais passer et que je devais surmonter. »

Devenir un point d’ancrage défensif

Désormais à la croisée des chemins, Mo Bamba doit se faire violence et enchaîner sur la petite dynamique qu’il a lancée en fin de saison passée. À 10 points, 7 rebonds et plus d’un contre par match après le All-Star Break (et même 11 points, 11 rebonds et 2 contres pour ses 5 matchs en tant que titulaire), l’ancien pivot de Texas a enfin pu trouver un semblant de rythme après plusieurs saison gâchées par ses séjours prolongés à l’infirmerie.

« Mo doit encore grandir et progresser », confirme Terrence Ross. « Sur les 15-20 derniers matchs de la saison, il a vraiment bien joué. Il a montré par séquences ce dont il était capable et ça lui a donné beaucoup de confiance. Ça se voit. Maintenant, il est un peu plus à l’aise. Tout n’est plus aussi nouveau pour lui. »

Avec un nouveau coach en poste, Jamahl Mosley, Mo Bamba a une belle carte à jouer. Son envergure immense (de 2m39) et ses prédispositions physiques pour la défense doivent lui permettre de passer un cap. À défaut de quoi sa jeune carrière va prendre un vilain tournant…

« Je veux qu’il soit le gars le plus bruyant dans la salle quand il s’agit de défense », lance Jamahl Mosley. « Il doit être notre point d’ancrage défensif à de nombreux points de vue. Son QI basket et sa capacité à voir les actions se développer vont être très importants pour lui. »

Une complicité avec Wendell Carter Jr

Face aux Spurs ce dimanche, Mo Bamba a fait un grand pas dans la bonne direction avec une belle prestation à 16 points, 10 rebonds et 5 contres. Mieux, avec Wendell Carter Jr. (14 points, 7 rebonds, 3 passes, 2 contres) également très performants dans ce match, le Magic espère bien avoir trouvé un duo qui brille cette saison.

« On a plutôt bien joué ensemble », a estimé Mo Bamba sur le site officiel du Magic. « Il y a quelques petites choses qu’on peut corriger en défense. On verra tout ça à la vidéo demain. Mais globalement, j’ai trouvé qu’on avait bien joué ensemble. J’ai toujours su qu’on pouvait bien jouer ensemble. Maintenant, je peux le dire, notre plan au lycée était de se retrouver à l’université. Wendell est un vrai joueur de basket. Il peut jouer en 4 ou en 5 et il joue dur et force les défenses à s’adapter. »

Capable de rentrer le 3-points dans le coin de temps à autre, et auteur d’un joli tir en se retournant au coude de la raquette, Mo Bamba entre théoriquement bien dans le profil de l’intérieur moderne avec sa qualité première de contreur et de protecteur du cercle. Mais, à l’heure qu’il est, il doit surtout laisser parler son jeu…

« Cet été, j’ai mis un point d’honneur à travailler deux choses : ma condition physique et mes finitions près du cercle. Une des choses qui vient avec l’expérience est le QI basket, de pouvoir voir l’action avant qu’elle arrive et de faire les bonnes lectures. C’est une des choses que j’ai hâte de pouvoir montrer cette année. »

LEXIQUE

Qualifying offer : proposition faite par une franchise à l’un de ses rookies lors de sa dernière année de contrat. Basée sur son ancien salaire, cette offre permet de s’aligner sur n’importe quelle offre faite au joueur par une autre franchise. Si le joueur ne rempile pas avec son équipe l’année de la qualifying offer, il est automatiquement libre la saison prochaine, et son équipe ne pourra pas alors s’aligner sur une offre.