Finalement, Grant Hill ne changerait rien à sa carrière

Quel est le plus bel hommage en NBA pour récompenser la carrière d’un joueur ? Entrer au Hall Of Fame ou avoir son maillot au plafond d’une salle ? Pour les plus grands joueurs de tous les temps, les deux sont fréquents. Mais être au Hall Of Fame ne signifie pas pour autant que son maillot est retiré, et Grant Hill peut en témoigner.

Le nouveau manager de Team USA est au Hall Of Fame depuis 2018, et son palmarès est en effet superbe : deux titres de champion NCAA, une médaille d’or olympique, sept sélections All-Star, cinq présences dans une All-NBA Team et un trophée de Rookie Of The Year.

Mais voilà, ce n’est pas suffisant pour que son maillot soit retiré, à Detroit, Orlando ou Phoenix, là où il a fait l’essentiel de sa carrière. Le seul endroit où son maillot est au plafond, c’est à Durham, dans la salle de Duke.

« J’étais à la dernière cérémonie d’intronisation au Hall of Fame et j’envoyais des SMS à Chris Webber. Nous parlions du fait que lorsque vous êtes intronisé, cela valide presque tout ce qui concerne votre carrière et tout ce qui finalement n’a pas eu lieu », a répondu Grant Hill à Yahoo! Sports au sujet de l’absence du retrait de son maillot. « C’est presque comme si ça ne signifiait plus grand-chose. C’est presque comme si ça s’était raréfié. Mais rien qu’en en parlant, bien sûr que cela signifierait beaucoup. »

« Je suis en paix avec ce qui s’est passé, les hauts et les bas »

Même si la NBA voyait en lieu le successeur de Michael Jordan par sa facilité technique et sa personnalité, mais aussi sa popularité, Grant Hill n’aura finalement pas eu la carrière escomptée. La faute à une grave blessure à la cheville, mal diagnostiquée, et qui a failli lui coûter sa carrière et même son pied…

« Je suis en paix avec ce qui s’est passé, les hauts et les bas. Franchement, sans doute, je ne changerais rien à ce qui s’est passé. Je n’ai pas nécessairement atteint le niveau que j’envisageais. Mais je suis fier de ce moment de ma carrière, mais je suis aussi fier de ce que j’ai traversé et de la manière avec laquelle j’ai pu m’en sortir. »

En 2013, au moment de sa retraite après 18 saisons NBA, il avait rappelé que la quête d’un titre NBA ne fait pas tout.

« Le titre c’est évidemment votre priorité. Ça n’arrive pas toujours mais il n’y a pas que la poursuite du titre qui compte. Pas plus que de rejoindre une équipe qui en est déjà à ce stade. C’est l’amour du jeu, l’amour de la compétition, de poursuivre un but commun avec vos coéquipiers et d’essayer d’être la meilleure équipe. Ce sont des facteurs qui m’ont poussé à continuer à jouer. Je préfère ne pas avoir fait l’année de trop plutôt que de me dire que j’aurais pu faire une année ou deux de plus. En termes de jeu, j’ai épuisé ma carrière donc je n’aurais pas de regret concernant le titre. »