Les Raptors pourront faire le plein à domicile

Pas de jauge pour les Raptors ! La société Maple Leaf Sports & Entertainment a statué sur la capacité d’accueil de la Scotiabank Arena pour les rencontres organisées par les Raptors et les Maple Leafs (NHL), décrétant l’ouverture de la salle à 100% de sa capacité dès la reprise de la saison.

« Tout au long du processus de réouverture de nos établissements aux fans, qui comprenait une collaboration étroite avec la province pendant de nombreux mois, la santé et la sécurité ont été notre priorité commune et nous sommes ravis de voir arriver ce jour où nous pouvons accueillir un stade plein pour encourager les Maple Leafs et les Raptors », a précisé le communiqué.

Une annonce vécue comme un soulagement, alors que les Raptors n’ont plus joué un match de saison régulière à domicile depuis le 28 février 2020, soit il y a près de 20 mois. Exilée à Tampa (Floride) la saison dernière, la franchise canadienne retrouvera donc son antre pour le premier match officiel des Wizards le 20 octobre prochain.

Par ailleurs, Toronto jouera cinq de ses six premiers matchs de la saison 2021-2022 à domicile.