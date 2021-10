Karl-Anthony Towns : « Nikola Jokic est le meilleur de tous au pays des pivots »

Ce n’est que la présaison mais Karl-Anthony Towns était particulièrement motivé la nuit dernière. Il faut dire qu’il défiait Nikola Jokic, le MVP en titre, et après une énième saison galère, l’intérieur des Wolves tenait à se mesurer à la crème de la crème.

« Quand vous jouez contre quelqu’un qui vient de gagner le titre de MVP, vous devez apporter cette intensité », a déclaré Towns. « C’était un bon match pour moi, qui m’a permis de répéter mes gammes contre un adversaire de qualité, d’avoir un bon cardio et de travailler sur certaines choses que je voulais travailler. »

Les Wolves se sont imposés sur le fil face à Denver, et Towns a terminé la partie avec 12 points à 5 sur 9 aux tirs, 5 rebonds et 2 passes en 22 minutes. En face, Jokic est plus maladroit (3 sur 10 aux tirs), mais il n’est pas loin du triple-double avec 10 points, 10 rebonds et 9 passes en 27 minutes.

« On sait tous que c’est le meilleur de tous au pays des pivots » poursuit Towns à propos de Jokic. « C’est comme si deux gorilles se donnaient rendez-vous dans la jungle, et il fallait qu’on se batte. Il pensait avoir le dessus, et j’étais persuadé que ce serait moi, et c’était donc plaisant. La compétition est élevée, l’intensité aussi, et j’adore jouer quelqu’un comme ça. »

Mais attention, ça ne signifie qu’il aborde d’autres adversaires avec moins de motivation… »Joel Embiid, Nikola Jokic, Alex Len… Peu importe qui est l’intérieur en face. Tant qu’ils sont face à moi, et que ce sont mes adversaires, je vais jouer à 110% d’intensité ».