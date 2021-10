Un retour au Canada qui fait du bien aux Raptors

Enfin ! Après 18 mois loin de leur antre et de leurs fans, les Raptors ont retrouvé la Scotiabank Arena cette nuit pour une première victoire en présaison, 123-107 face aux Sixers, le tout devant 9 900 fans.

Un retour aux sources vécu comme un énorme soulagement pour Fred VanVleet notamment, lui qui a particulièrement souffert de l’éloignement avec les supporters de son équipe, la faute à la fermeture des frontières entre les Etats-Unis et le Canada, combiné avec un exercice 2020/21 très difficile au niveau des résultats.

« Je suis simplement heureux d’être à la maison. Il faut être éloigné de quelque chose pour savoir ce que cela signifie. Professionnellement, c’était une anomalie qui n’aurait jamais dû arriver », a-t-il déclaré, évoquant une saison « difficile mentalement ». « Je me sentais différent. Quelque chose n’allait pas. Vous faites beaucoup d’introspection. Le Covid a frappé et il n’y avait plus rien à faire après ça. C’était définitivement un défi mental personnel, émotionnel et professionnel ».

L’hommage de Doc Rivers

Même dans le camp des Sixers, le retour au Canada des Raptors a été accueilli avec plaisir, comme l’a souligné le coach, Doc Rivers, pour qui l’ambiance à Toronto reste particulière.

« Je ne veux pas donner l’impression de les caresser dans le sens du poil, mais j’adore les fans ici. Ils ont juste une énergie différente », a-t-il lancé. « J’aime simplement la façon dont ils abordent les matchs, vraiment. C’est agréable de retrouver des fans, tout simplement, dans toute la ligue. C’est agréable d’être hué, d’entendre des obscénités… C’est une sorte de sensation agréable, juste d’avoir l’impression d’être de retour dans la vie normale ».

Avec une nouvelle dynamique et de nouveaux visages comme le rookie Scottie Barnes ou les anciens floridiens Goran Dragic et Precious Achiuwa, la franchise espère ainsi retrouver de meilleurs standards et renouer avec la victoire, après avoir accusé son pire bilan en saison régulière depuis 2012.

« Mon ADN, c’est : ‘Si tu ne gagnes pas, ça n’a pas d’importance’. J’ai beaucoup appris et je me suis un peu relâché. Plus que jamais, je veux revenir à ce que nous connaissons et à ce sentiment familier », a poursuivi Fred VanVleet, très attendu cette saison dans son rôle de locomotive du groupe de Nick Nurse.