Tyrese Maxey, la seule option de Doc Rivers pour remplacer Ben Simmons

Malgré les beaux discours et les mains tendues lors du « media day », les Sixers ont compris que Ben Simmons ne reviendrait pas, et Doc Rivers doit donc désormais préparer la saison sans son meneur All-Star. Dans le passé, Philly a déjà évolué sans son joueur vedette, et ce n’est donc pas une nouveauté. Mais pour l’ancien coach des Celtics, arrivé il y a un an, ça change évidemment ses plans et il faut s’adapter, et responsabiliser davantage Tyrese Maxey.

« Evidemment, il nous manque un gars polyvalent qui remonte rapidement le terrain et voit le jeu » déplore Rivers. « C’est ce que Ben faisait. Aujourd’hui, Tyrese est entré davantage dans la peinture. Les trois premiers jours, il n’avait carrément jamais réussi. Aujourd’hui, la défense était bonne, mais il doit aller dans la raquette. Très peu de joueurs peuvent rester en face de lui. Il y arrive mieux, et c’est bien. »

Les Sixers vont afficher un tout autre visage avec leur « sophomore » aux commandes. Il n’a pas la taille, ni les qualités défensives de Simmons, mais il peut shooter et agresser la défense.

« Etre un meneur de jeu, c’est connaître les systèmes, savoir quoi dire, savoir diriger sans en faire trop, tout en restant soi-même » énumère Maxey. « Je m’intègre aussi, je fais ce que je sais faire, je suis moi-même. Tout en essayant d’impliquer les gars. »

Ça, c’est pour la partie offensive. En défense, ce sera évidemment plus compliqué puisque Simmons est l’un des meilleurs défenseurs de la NBA, capable de défendre sur plusieurs postes, mais aussi expert dans la lecture des passes et des trajectoires. « Tyrese n’est pas aussi polyvalent » rappelle Rivers. « On doit en faire plus. On travaille davantage en fonction des situations, mais on sera prêt. »

Pour Maxey, il s’agira de s’appuyer sur l’un de ses points forts, la pression sur le porteur de balle. « D’abord, simplement mettre la pression sur la balle. Aller chercher le joueur, faire ce que j’ai à faire, forcer les pertes de balle, essayer de leur donner que 16, 17 secondes pour attaquer sur demi-terrain. S’il y a un écran qui vient sur le porteur de balle, l’anticiper, savoir comment aider, comment sortir… Toute ces choses différentes. »

Si le feuilleton Simmons ne trouve pas rapidement son épilogue, les Sixers attaqueront la saison avec Maxey comme meneur titulaire et peu de réelles solutions comme doublure. Arrière de formation, Shaquille Harrison, invité au camp, a déjà joué meneur de jeu. Seth Curry peut filer un coup de main. Mais ça reste du bricolage, et seul le transfert de Simmons permettra de renforcer ce poste.