Mike Dunleavy Jr. prend du galon chez les Warriors

Comme chez les Spurs, l’organigramme évolue chez les Warriors, avec des promotions et des nominations. Ainsi Mike Dunleavy Jr, Zaza Pachulia, et Nick U’Ren changent de poste. Assistant GM, le premier devient vice-président pour la partie basket, et il n’est pas remplacé à son poste. Bob Myers reste GM et président des Warriors, et Mike Dunleavy Jr reste au final son bras droit avec un rôle élargi.

Lui aussi ancien de la maison, Zaza Pachulia passe du rôle de consultant, à celui de « Liaison of Basketball and Business ». Le Géorgien devrait donc faire le lien entre l’équipe et les dirigeants. Une sorte de super intendant.

Enfin, Nick U’Ren, connu pour avoir suggéré à Steve Kerr de remplacer Andrew Bogut par Andre Iguodala pendant les playoffs 2015, devient Directeur exécutif de la partie sportive.

À noter que Leandro Barbosa va s’occuper du développement des joueurs, et que Hilton Armstrong débarque au département vidéo.