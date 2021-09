Stephen Curry confirme qu’il est impliqué dans le recrutement des Warriors

Prolongé cet été pour 215 millions de dollars sur quatre ans, Stephen Curry va devenir le joueur le mieux payé de l’histoire avec un salaire qui va dépasser les 50 millions de dollars annuels. Sauf coup de théâtre, le double MVP va disputer toute sa carrière aux Warriors, et son rôle a pris du volume au cours de ces dernières années, au point de participer aux discussions sur le recrutement.

« Je participe intensément, je ne suis pas dans la « war room » ou à chaque réunion, mais j’ai l’impression qu’ils ont confiance en ma voix et ce sentiment est mutuel », a-t-il expliqué dans l’émission Brother From Another. « Bob (Myers) et moi parlons beaucoup, avant la free agency et avant la draft, pour essayer de donner mon avis sur les meilleures décisions à prendre. Ce n’est une science exacte, mais nous essayons de gagner avec en tête de le faire cette année, l’année prochaine, dans trois ans… Je suis sûr que nous avons le talent nécessaire et nous avons le bon groupe pour le faire. »

Mais Curry sait aussi que tout peut arriver en NBA, et que les Warriors actuels seront peut-être différents dans quelques mois. « La NBA est sauvage, et les choses peuvent vite évoluer. Qui sait ce qu’il va se passer dans cinq ou sept mois… Mais pour l’instant, il y a beaucoup d’excitation et d’optimisme à ce sujet. Ce n’est pas comme si nous savions quelle sera notre rotation, nous avons des gars qui doivent la mériter. C’est une bonne situation pour tout le monde travaille vers le même objectif. »

Forcément questionné sur Ben Simmons, Curry n’a pas voulu tomber dans le piège de Joe Lacob, sanctionné pour « tampering » : « Disons que si nous n’avons pas ces discussions, alors on n’essaie pas. »