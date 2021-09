Une Westbrook Why Not Zer0.4 aux accents « Bred »

Après avoir décliné la Jordan Westbrook One Take 3 ces dernières semaines, Jordan Brand s’apprête à sortir un nouveau coloris de la Why Not Zer0.4, principale chaussure signature de Russell Westbrook.

Le modèle se présente avec un coloris « Bred », en rouge et noir, avec une tige principalement rouge et une languette noire sur laquelle ressort le logo du néo-Laker en rouge et or. Le talon ressort en noir et l’ensemble repose sur une semelle intermédiaire blanche et or et une semelle extérieure en bleu clair translucide.

Pas de date de sortie pour l’heure pour ce modèle annoncé à 130 dollars.

(Via SneakerNews)

