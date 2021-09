Les Warriors convoquent une dizaine de free agents pour des essais

À la recherche de leur 15e et dernier contrat pour la saison, les Warriors multiplient les essais, et The Undefeated confirme qu’Isaiah Thomas va effectuer un essai, mais il ne sera pas seul. Ainsi, Avery Bradley et Quinn Cook seront aussi présents, et il faut s’attendre à ce qu’une dizaine de free agents soient convoqués.

En effet, les Warriors souhaitent organiser des cinq-contre-cinq, afin de signer un intérieur et deux arrières pour leur camp d’entraînement. Trois joueurs qui seraient donc en compétition pour cette 15e place de l’effectif.