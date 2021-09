Frank Ntilikina fait ses adieux aux Knicks

Comme d’autres joueurs avant lui, après un départ, Frank Ntilikina a fait ses adieux aux Knicks, et il a choisi les réseaux sociaux pour leur envoyer un message, mais aussi une vidéo.

Signé pour deux ans (1+1) par les Mavericks au salaire minimum, le Français n’aura jamais réussi à s’imposer à New York, et il va tenter de relancer sa carrière aux côtés de Luka Doncic et sous la coupe de Jason Kidd. Mais il devra gagner sa place au camp d’entraînement puisque les Mavericks ont déjà 15 joueurs sous contrat.

« Quatre ans, 4 ans déjà… Je me souviens du jour de la Draft comme si c’était hier, un de mes rêves d’enfant devenait réalité.

Jouer pour les Knicks a vraiment été un privilège et une expérience incroyable. Vous avez accueilli un gamin qui venait de quitter sa maison pour poursuivre ses rêves et ses objectifs, et progresser en permanence. Je ne pouvais pas en demander plus.

Je voudrais remercier toute la franchise, les entraîneurs, les joueurs, tous les membres du staff technique et médical et toutes les personnes qui travaillent dur chaque jour pour le succès de cette franchise au fil des ans.

Enfin, et surtout, à tous les fans des Knicks dans le monde… Merci ! Le soutien a été incroyable depuis le premier jour.

Les victoires et les défaites, les hauts et les bas, et on a tous vu que la passion et l’amour du basket-ball restent inégalés à travers tout cela.

Je pars maintenant pour ouvrir un nouveau chapitre de mon parcours, et je suis reconnaissant à jamais de cette opportunité.

The French Prince »