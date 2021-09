G-League : un Serbe aux commandes des Austin Spurs

Les Austin Spurs ont nommé le huitième coach de leur histoire, en la personne de Petar Bozic. L’ancien joueur du Partizan était assistant coach dans l’équipe de G-League depuis quatre saisons maintenant, et il a notamment gagné le titre de G-League en 2018.

Bozic (42 ans) possède un palmarès de joueur long comme le bras, notamment grâce à son passage au Partizan. Le Serbe a joué là-bas 471 matches entre 2004 et 2012, et remporté huit titres de Serbie, cinq coupes nationales et cinq ligues adriatiques.

Il avait ensuite été nommé coach du Partizan, mais n’est resté qu’une saison, en 2015/2016, après deux années en tant qu’assistant, entre 2013 et 2015.

« Je suis honoré d’être le nouveau coach des Austin Spurs », a-t-il déclaré. « J’ai eu la chance de faire partie de cette franchise depuis plus de quatre ans et je suis impatient d’assumer ce rôle de leader la saison prochaine. »