La Jordan Westbrook One Take III en voit de toutes les couleurs

« Avant d’enchaîner les coloris, pense à une date de sortie ! ». Certes, l’adage n’existe pas encore mais pourrait coller à l’histoire de cette Jordan Westbrook One Take III, dont le quatrième coloris vient d’être dévoilé alors qu’aucune date de commercialisation n’a été évoquée pour le continent européen, et qu’il est encore difficile de savoir si la paire est même disponible aux États-Unis.

Pour ce qui est du dernier coloris en date, on part sur une tige en rouge écarlate, contrastée par des sangles et un talon en blanc cassé. Le haut de la languette ressort en noir, sur lequel le logo de Russell Westbrook apparaît en blanc, tandis que la doublure du col est en bleu ciel. On peut noter également une tirette en violet et le « Jumpman » en noir sur fond blanc.

Un coloris alléchant « sur le papier », pour lequel il faudra patienter avant de connaître sa date de sortie, et éventuellement son prix !

(Via NiceKicks)

