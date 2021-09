Derrick White : « Beaucoup de gars vont vous surprendre »

Auteur de 15 points, 3 rebonds et 3 passes de moyenne la saison passée, ses records en carrière, Derrick White n’a pourtant pas vécu sa meilleure campagne professionnelle. La raison en est simple, il n’a pu disputer que 36 matchs à cause d’une première blessure au pied en début d’exercice, puis une vilaine entorse à la cheville à la fin.

Faisant désormais figure de vétéran chez des Spurs en pleine reconstruction, surtout après le départ de Patty Mills, Derrick White espère encore progresser, lui qui a passé des paliers chaque saison depuis sa Draft en 2017. Seulement, à 35% à 3-points, il sait qu’il doit progresser derrière l’arc pour maintenir sa courbe de progression.

« Je veux être plus constant à 3-points », a-t-il déclaré lors d’une session de questions – réponses pour le Bleacher Report. « C’est dans cette direction que s’oriente le jeu. Ça va être une année importante pour les Spurs. Beaucoup de choses sont en train de changer donc c’est important pour moi de bien jouer. »

Avec un effectif très jeune, San Antonio a manqué les playoffs ces deux dernières saisons. Mais les jeunes talents commencent à pointer le bout de leur nez, comme Dejounte Murray, Keldon Johnson qui faisait partie du Team USA doré à Tokyo ou encore Lonnie Walker IV attendu au tournant pour sa quatrième rentrée NBA : « Beaucoup de gars vont vous surprendre : DJ, Keldon, Lonnie. On a un paquet de gars qui ne sont pas encore très connus », confirme Derrick White.

Un des derniers vétérans du système Spurs

Formé à l’école des Spurs, Derrick White sait bien ce qu’est la méthode Popovich. Le légendaire coach texan revient d’un été olympique réussi, et il va pouvoir se concentrer sur un ultime objectif. Si ce n’est un titre NBA, bien peu réaliste à ce stade, au moins ramener les Spurs en playoffs.

« C’est une vraie chance pour moi d’être coaché par un des meilleurs entraîneurs de l’histoire », reprend Derrick White. « Il ne s’est pas fait expulser souvent la saison dernière donc j’ai l’impression qu’il se calme un peu. Peut-être que c’est à cause du masque. Il est toujours sur le dos des arbitres en tout cas, donc c’est bien de l’avoir de ton côté. Je me souviens, ma deuxième année dans la Ligue, il s’était fait expulser au bout de 15 secondes. Je crois que c’est un record NBA. On était à Denver et il s’était fait sortir direct. »

Pour essayer de perpétuer les traditions locales, Derrick White va avoir un rôle important à jouer. Tout comme Bryn Forbes, bien content de revenir au bercail à San Antonio, et ce après avoir gagné une bague à Milwaukee. Derrick White ne manque en tout cas pas d’exemple avec Tim Duncan qui continue de rôder à la salle d’entraînement des Spurs, cinq ans après sa retraite sportive.

« Rien que de le voir en action. TD était toujours à la salle d’entraînement à bosser. S’il a cet état d’esprit quand il est à la retraite, je peux seulement imaginer ce que c’était quand il jouait. De voir son éthique de travail au quotidien, c’est quelque chose qui motive énormément. »