Champion NBA en juillet dernier avec les Bucks, Bryn Forbes a cependant décidé de ne pas poursuivre l’aventure dans le Wisconsin. L’appel des Spurs, pour un retour à San Antonio, a été plus fort.

« C’était ma première année hors de San Antonio », reprend-il dans l’Express News. « D’avoir pu réussir dans un nouvel environnement, dans une nouvelle équipe, c’est quelque chose dont je tire beaucoup de fierté. »

Mais, malgré un titre qu’il continue encore de savourer, Bryn Forbes voulait rentrer dans le Texas où il a démarré sa carrière, et où sa famille était restée en place malgré son déménagement à Milwaukee.

« C’est difficile à décrire, à mettre en mots… Tout le monde veut gagner un titre. De l’avoir gagné dans ma cinquième saison, c’est incroyable. C’était une superbe année… mais je suis content d’être de retour à la maison. C’est le Mont Everest d’une carrière. C’est plus haut sommet que tu puisses atteindre. C’est quelque chose que j’aurai avec moi pour le reste de ma vie. »

D’apprenti à vieux grognard

Auteur de 10 points et 2 rebonds de moyenne la saison passée, à 45% à 3-points, un record en carrière (le 4e meilleur pourcentage de la Ligue), Bryn Forbes a réussi de très bons matchs pour les futurs champions, avec deux sorties à 22 points pour balayer le Heat au premier tour notamment.

Ayant été recueilli et formé par les Spurs alors qu’il n’avait pas été drafté en 2016, Bryn Forbes a sauté sur l’occasion quand la franchise de San Antonio lui a rouvert la porte.

« J’avais encore de bons rapports avec tout le monde ici. Ils savent ce dont je suis capable. J’ai beaucoup appris et j’ai beaucoup grandi durant mes quatre années ici. Quand j’ai eu l’opportunité de revenir, j’étais immédiatement motivé. Je me souviens d’arriver chez moi après une longue saison et c’était une merveilleuse sensation. »

À 28 ans, et tout auréolé de son titre NBA, Bryn Forbes revient chez les Spurs avec un autre statut qu’à ses débuts.

Plus question d’être le petit jeune qui ouvre grand les yeux au contact des Duncan, Parker ou Ginobili… Maintenant, c’est Bryn Forbes qui fait figure de vieux grognard, seul joueur de l’effectif des Spurs avec une bague au doigt.

« Le plus important était l’expérience que ces vétérans m’ont apporté pour guider les plus jeunes. Ça va être l’équipe la plus jeune dans laquelle j’ai jouée en NBA. C’est très important pour moi de garder cette culture et d’aider les jeunes gars à comprendre comment ça fonctionne. »