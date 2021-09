Le 16 août dernier, Jordan Brand lançait « en grande pompe » sa nouvelle Air Jordan 36 avec un premier coloris « Glory ». Sept autres coloris devaient investir le marché mondial au cours du mois à venir, dispatchés entre Asie, Europe et États-Unis. Un feu d’artifice qui devait se terminer le 16 septembre prochain avec la sortie mondiale du modèle « Psychic Energy ».

Celle-ci a finalement été repoussée au 22 octobre. Il faudra donc patienter encore un peu avant de se procurer ce modèle au coloris rappelant l’épopée de Michael Jordan aux Bulls, avec un col, une languette et des lacets en noir, et un ruban rouge ressortant sur la semelle intermédiaire, et un « tissage Leno » recouvrant la tige en blanc. Le « Jumpman » sur la languette et l’inscription « Thirty-six » sur la tirette apparaissent également en rouge.

Pour rappel, deux modèles de la Air Jordan 36 sont d’ores et déjà disponibles pour 184,99 euros : la « Luka Global Game » et la « First Light ». La « Glory » est également en vente, mais uniquement en « exclusivité membres » sur le Nike Store.

(Via NiceKicks)

