Denzel Valentine rejoint Lauri Markkanen aux Cavaliers

Quelques jours après Lauri Markkanen, c’est au tour de Denzel Valentine de rejoindre les Cavaliers. Le 14e choix de la Draft 2016 ne s’est jamais vraiment remis d’une grosse opération de la cheville il y a trois ans, et il sort d’une saison compliquée comme simple rotation sur les postes 2 et 3.

Pour se relancer, il a donc accepté un contrat de deux ans avec Cleveland, et selon le Plain Dealer, la première saison n’est que partiellement garantie, et sur la seconde, les dirigeants ont la main pour le conserver, ou en faire un free agent dans un an.

Arrière-ailier plutôt complet, Denzel Valentine devrait logiquement récupérer du temps de jeu derrière Collin Sexton et Isaac Okoro, et sur le papier, il reprendra le rôle de Taurean Prince, transféré aux Wolves cet été.

Pour lui faire de la place, les Cavaliers ont coupé le shooteur Damyean Dotson.