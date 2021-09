Robin Lopez prêt à être le caméléon du Magic

Quel rôle va occuper Robin Lopez au Magic ? Après le départ de Nikola Vucevic, la franchise floridienne avait besoin d’un peu d’expérience pour encadrer Mo Bamba, Wendell Carter Jr. et Moritz Wagner sur le poste 5. En recrutant le frère jumeau de Brook Lopez, Orlando a mis la main sur une valeur sûre, un joueur dont on est quasiment certain de l’apport et de l’engagement, et qui ne posera pas de souci dans le vestiaire.

Ces dernières années, Robin Lopez a aussi multiplié les rôles, passant de dévoreur de rebonds offensifs avec les Blazers (2e meilleur rebondeur offensif de la ligue en 2013/14 avec quatre prises par match), avant de s’affirmer comme une menace au poste bas lors de ses deux premières saisons à Chicago (2016/18).

Avec une réussite mesurée, il s’est ensuite mué en shooteur extérieur, principalement depuis les corners lors de l’exercice 2019/20 avec les Bucks, aux côtés de son frère. Il a ainsi pris 105 tirs derrière l’arc cette année-là, contre 69 durant le reste de sa carrière, avant de retrouver le poste bas avec Washington en sortie de banc en 2020/21.

Un rôle de complément sur le terrain, de mentor en dehors

À Orlando, il est désormais le joueur le plus âgé de l’effectif, et se dit prêt à remplir la mission qui lui sera confiée, se voyant comme un joueur de complément, à la manière du « relief pitcher », ce joueur de baseball qui entre en cours de match pour soulager le lanceur principal en devant être efficace sur une courte durée.

« Vous savez, au baseball, les lanceurs de relève, ils sont toujours un peu rondouillards. Ils ne jouent pas forcément tous les matchs, mais ils entrent en jeu et ont un impact lorsque l’équipe a besoin d’eux », a-t-il déclaré.

En bon « journeyman », Robin Lopez a déjà eu l’occasion de jouer avec trois de ses nouveaux coéquipiers, Michael Carter-Williams lors de la saison 2016/17 à Chicago, mais aussi Wendell Carter Jr. en 2018/19, et aussi Moritz Wagner avec qui il a partagé le vestiaire à Washington durant une partie de la saison dernière.

De quoi gagner du temps en termes d’intégration et de progression, à tous les niveaux.

« J’ai eu la chance de jouer avec Wendell et Moe. J’ai vraiment, vraiment hâte de refaire équipe avec eux », a-t-il ajouté. « Ça va être fun. Ça va être beaucoup de travail, surtout à l’entraînement. Nous avons beaucoup de jeunes gars doués, beaucoup de potentiel. Ce que j’aime chez eux, c’est qu’ils bossent dur, et c’est nécessaire. Je pense que tout le monde va devoir se responsabiliser. Ils vont devoir être honnêtes et se soutenir les uns les autres ».