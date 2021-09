Les rumeurs, son année rookie, la saison à venir… Tyrese Haliburton se dévoile

Auteur d’une saison rookie très encourageante pour les Kings, Tyrese Haliburton fait clairement partie du projet de reconquête de la franchise californienne. Et pourtant… Cela ne l’a pas empêché de figurer dans quelques rumeurs de transfert ces dernières semaines.

Des rumeurs auxquelles l’ancien d’Iowa State n’a vraiment pas prêté attention. Bien dans son basket et bien dans ses baskets, Haliburton sait de source sûre qu’il n’est pas question de l’envoyer dans une autre équipe à ce stade.

« Je préfère en rire car je ne pense pas que ce soit réaliste », affirme Haliburton sur le podcast de JJ Redick, The Old Man and the Three. « Ce n’est pas vraiment réaliste. Peut-être que je suis naïf, un joueur de 21 ans dans sa deuxième année qui ne sait pas trop de quoi il parle. Et d’un autre côté, je ne me crois pas non plus intouchable, loin de là. Mais ce n’est pas quelque chose sur lequel je m’attarde longtemps. Je fais ce que j’ai à faire, je vais à la salle et je bosse mon jeu. Je réponds à certains médias. J’adore être à Sacramento. Mais c’est arrivé si vite. L’an passé, j’étais sélectionné en douzième choix de la Draft et cette année, on dit que je pourrais éventuellement être échangé contre un joueur de calibre All Star. »

« Je pensais être au niveau de la ligne à 3-points mais quand je regarde mes pieds, je me rends compte que je suis sur le logo »

Meneur de grande taille, Haliburton a surpris tout le monde par sa belle adresse à 3-points (41%). Mais il est bien conscient qu’il lui reste du chemin à parcourir avant de rivaliser avec les meilleurs. Haliburton se souvient notamment de sa première rencontre avec Kawhi Leonard, et ses « griffes ».

« C’était mon introduction à la NBA, et en particulier à la force des joueurs NBA. On jouait les Clippers, à LA, et jusque-là, j’avais des remplaçants qui défendaient sur moi, et ça me va, je sais que je ne suis pas tout en haut du scouting report. Mais tout à coup, Kawhi annonce qu’il défend sur moi. Je me demande ce qui se passe mais je continue à jouer. Il y a un main à main en tête de raquette et je récupère le ballon. Il met sa main sur ma hanche. Je pensais être au niveau de la ligne à 3-points mais quand je regarde mes pieds, je me rends compte que je suis sur le logo [du milieu de terrain]. Je ne sais même pas comment ça se fait que je sois là. Il m’a poussé. Mais c’est fou comment ces gars-là sont forts. »

Rookie en NBA, ça veut forcément dire être à la merci des vétérans de l’équipe quand il faut aller chercher à manger ou rendre service en déplacement. Haliburton n’a pas dérogé à la règle, s’estimant cependant heureux du traitement, assez favorable, que lui ont réservé ses coéquipiers.

« Je n’ai pas été trop maltraité honnêtement, comme me l’ont rappelé mes vétérans. Je n’ai pas grand-chose de nouveau à apporter, c’était surtout d’apporter de la nourriture [du Chick-Fill-A] pour les voyages en avion. J’ai appris au fur et à mesure à prendre les bonnes commandes. Parfois, il manquait des sandwichs au poulet épicé… ou je n’avais pas amené assez de sauce. Au prochain déplacement, je ferai mieux ! »

« Je suis très intéressé et impatient de voir ce que ça peut donner »

Affublé de son numéro 0 chez les Kings, Haliburton est tout le contraire. En une saison, il est déjà devenu un pilier du projet de reconstruction entamé à Sacramento. Il raconte également pourquoi il porte ce numéro devenu fétiche dernièrement, notamment chez certains meneurs de jeu.

« D’Angelo Russell était mon joueur préféré quand j’étais au lycée, mais on avait un entraîneur vraiment à l’ancienne, qui ne voulait pas de numéro 0 ou de bandeau sur la tête, ou de manchons sur les coudes. Rien de tout ça. A la fac, je voulais prendre le 0 mais comme j’étais la deuxième recrue, c’est Zion Griffin, la première recrue d’Iowa qui l’avait pris. Quand je suis arrivé en NBA, le numéro 22 [qu’il portait à la fac] était pris par Richaun [Holmes] et le numéro 14, que je portais au lycée, a été retiré pour Oscar Robertson, donc je suis arrivé au 0. »

A 31 victoires pour 41 défaites, les Kings ont échoué au pied du « play in » la saison dernière, malgré les promesses du duo Fox – Haliburton. Avec la Draft de Davion Mitchell et la prolongation de Terence Davis, Sacramento va disposer d’un sacré secteur extérieur. Haliburton s’en frotte les mains à l’avance.

« Je suis très intéressé et impatient de voir ce que ça peut donner. La réaction initiale du grand public a été de se demander pourquoi les Kings ont encore drafté un autre arrière, ils ont déjà suffisamment d’arrières avec Buddy Hield ou Terence Davis… Mais je vois une bonne situation parce que c’est un arrière défensif. Il a été élu meilleur défenseur de la saison dans le basket universitaire la saison passée. Et je pense simplement que c’est toujours bon de faire venir des joueurs qui ont les bonnes valeurs, qui ont prouvé qu’ils sont des gagnants et qui ont du talent. Ce sont deux joueurs qui sont très rapides et qui peuvent vraiment courir sur la contre-attaque. Comme j’aime bien jouer vite également, je vois ça d’un très bon œil et j’ai hâte de voir comment notre saison va tourner. »