LeBron James continue son travail en faveur de l’éducation pour les plus jeunes. Après un premier livre d’images intitulé « I Promise », c’est un nouvel ouvrage, intitulé « We Are Family », destiné aux élèves du secondaire, qui a été mis en vente la semaine dernière.

Le King s’est inspiré de son parcours et aborde cette fois des thématiques plus profondes, notamment le fait d’avoir été élevé par une mère célibataire, un thème que l’on retrouve dans cette histoire co-écrite avec Andrea Williams.

« Je crois que les enfants ont besoin d’inspiration et d’espoir pour réaliser leurs rêves », a récemment exprimé LeBron James. « Au collège, il y a beaucoup de vie et d’apprentissage, et j’ai connu tous ces sentiments de stress et d’incertitude sur tant de choses à un si jeune âge, un peu comme les enfants de mon programme « I PROMISE » aujourd’hui. Avec ce livre, nous voulions continuer à partager le message selon lequel, même si vous avez l’impression que la vie vous lance un tas d’obstacles, si vous travaillez dur, si vous croyez en vous et aux personnes qui vous entourent, et si vous ne laissez jamais rien se mettre en travers de votre chemin, tout s’arrangera ».

Un message d’espoir

LeBron James a donc imaginé l’histoire du jeune Jayden issu, comme lui, d’une famille monoparentale et passionné par le basket. Le personnage principal rejoint ainsi ses amis pour s’épanouir au sein d’un groupe et accomplir son objectif : sauver la saison de son équipe.

« Il veut faire tout ce qu’il peut pour réussir dans le basket parce que c’est sa passion, mais plus encore, c’est sa façon de rendre la pareille à sa mère et à sa famille qui ont tout sacrifié pour qu’il puisse réussir », a poursuivi LBJ. « Quand je grandissais dans les quartiers défavorisés, ma motivation était ma mère et ma capacité à prendre soin d’elle. Mais je savais que je ne pouvais pas le faire seul. Comme Jayden, j’avais un groupe d’amis et de mentors qui étaient comme une famille et qui ont fait de moi ce que je suis aujourd’hui ».

C’est également un message d’espoir adressé à la relève puisque LeBron James estime être la preuve vivante que les rêves les plus fous peuvent se réaliser. « Je suis assis ici aujourd’hui pour vous dire que chaque rêve peut absolument devenir réalité. Vous devez simplement y aller à fond ».