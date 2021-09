Frank Ntilikina sur les tablettes du Virtus Bologne ?

Les « training camp » approchent à grands pas en NBA, les effectifs sont quasiment bouclés, et Frank Ntilikina est toujours sans contrat, depuis que les Knicks l’ont laissé « free agent » non protégé.

Selon plusieurs journaux italiens, comme La Gazzetta dello Sport, le Français de 23 ans pourrait revenir en Europe. Il y aurait en tout cas un intérêt du Virtus Bologne, suite aux problèmes physiques rencontrés par Nico Mannion.

Ce dernier a en effet attrapé un vilain virus intestinal lors des Jeux olympiques de Tokyo, qui lui a fait perdre plusieurs kilos. Le club de Sergio Scariolo pense ainsi qu’il faudra sept semaines pour le relancer, et le club va donc devoir trouver une solution de remplacement d’ici novembre.

« Plus qu’un joueur expérimenté, nous cherchons un jeune joueur qui peut apporter quelque chose d’important et qui peut rester pour le futur » a ainsi expliqué le coach des champions d’Italie en titre. Le but serait ainsi de récupérer un jeune joueur capable de jouer meneur et arrière. Dans ces conditions, le Virtus Bologne s’intéresserait particulièrement au marché américain et Frank Ntilikina fait donc partie des solutions possibles.

La Gazzetta dello Sport précise tout de même que le 8e choix de la Draft 2017 n’est pas la première option du club.