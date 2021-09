Boston et Memphis s’échangent Kris Dunn et Juancho Hernangomez

On savait que Juancho Hernangomez ne porterait pas le maillot des Grizzlies, et ESPN le confirme puisque l’ailier espagnol refait ses valises, direction Boston !

Très actifs cet été, les Celtics se séparent de Kris Dunn, arrivé des Hawks en août, mais aussi de Carsen Edwards. Est également inclus dans l’échange un « swap » de second tour de Draft en 2026.

ESPN précise que l’échange ne sera validé que le 15 septembre, lorsque les contrats de Kris Dunn et Carsen Edwards pourront être transférés ensemble. Avant le début de la saison, les Grizzlies devront encore faire un peu de ménage puisqu’ils ont 18 joueurs avec des contrats garantis dans leur effectif…

Pour Boston, il s’agissait de dégraisser sur le poste 1 en se séparant de Kris Dunn puisque Dennis Schroder venait d’être signé, et le trio Schroder-Smart-Pritchard était suffisant à ce poste. Côté Memphis, il manquait justement une doublure à Ja Morant après les transferts de Pat Beverley et de Rajon Rondo. Comme les deux anciens Clippers, Juancho Hernangomez n’aura même pas posé ses valises à Memphis, et il apparaît comme le seul véritable ailier-fort côté Boston, aux côtés de nombreux pivots : Al Horford, Enes Kanter et Robert Williams.

Quant à Carsen Edwards, il va tenter de rebondir à Memphis où il sera barré par Tyus Jones et… Kris Dunn sur le poste 1, et par Desmond Bane et De’Anthony Melton sur le poste 2.

EFFECTIF CELTICS 2021/22

Meneurs : Marcus Smart, Dennis Schroder, Payton Pritchard.

Arrières/Ailiers : Josh Richardson, Jayson Tatum, Jaylen Brown, Aaron Nesmith, Romeo Langford, Jabari Parker, Sam Hauser (two-way)

Intérieurs : Robert Williams, Al Horford, Enes Kanter, Juancho Hernangomez, Grant Williams, Bruno Fernando