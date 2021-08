Carmelo Antony reboosté par les encouragements de son fils

Pendant un an, entre novembre 2018 et novembre 2019, Carmelo Anthony a touché le fond. La greffe à Houston n’a pas fonctionné, et l’ancienne star de la ligue s’est retrouvée échangée à Chicago puis tout simplement virée, se retrouvant à attendre un coup de fil pour se relancer.

Au cœur de la tempête, le poste 4 a confié s’être ressourcé auprès de son fils Kiyan et de ses coéquipiers à l’occasion de tournois de jeunes auxquels il avait désormais tout le loisir d’assister. Ainsi, lorsqu’on lui a demandé ce qui le poussait à continuer, « Melo » a eu une pensée pour eux.

« L’auto-motivation me pousse, mais aussi le fait d’avoir été aux côtés de mon fils et de ses coéquipiers, quand j’allais à leurs tournois. Le fait qu’ils me donnent cet affection, un type d’affection différent. Oublie les médias ! Quand tu reçois cet affection de la part de ces jeunes, tu te dis que tu te dois y retourner, faire ce que tu sais faire », a-t-il déclaré dans « The Shop ». « Ils me disaient, mec tu n’es pas fini. Continues à faire ce que tu fais ». C’est un beau sentiment, c’est même embarrassant ».

Un challenge quotidien

Maintenant qu’il a retrouvé une très bonne situation en signant aux Lakers aux côtés de son pote LeBron James après s’être relancé à Portland, Carmelo Anthony peut évoquer ces moments avec plus de recul et de légèreté.

« Le plus dur pour moi a été de passer des sommets aux bas-fonds, sans comprendre pourquoi. Parfois, je rentrais à la maison, mon fils regardait un match et me disait juste : « Papa, il joue lui ?? Mais papa, il est nul ! Je ne le vois même pas jouer en NBA et toi tu n’y es pas. Il se passe quoi ? »

Dans ces moments, il arrivait alors à Carmelo Anthony de botter en touche. « Chacun ses problèmes, garçon », lui répondait-il.