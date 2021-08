Vincent Poirier raconte son expérience en NBA

Au micro de notre confrère Lukas Nicot, Vincent Poirier revient sur sa belle carrière débutée sur le tard, mais qui l’a vu devenir un joueur majeur en Equipe de France et en Euroleague. Le vice-champion olympique évoque aussi longuement son passage en NBA avec l’arrivée aux Celtics pour un contrat de deux ans, suivi d’un échange à Philadelphie, puis à New York avant finalement d’être coupé.

Que retient-il de cette courte expérience ? Aucune amertume du côté de Boston où l’équipe tournait bien avec Enes Kanter et Daniel Theis devant lui. Brad Stevens avait trouvé sa rotation, et Poirier ne se voyait pas réclamer du temps de jeu.

En revanche, le court passage à Philadelphie est plus décevant. Barré par Joel Embiid et Dwight Howard, il est surtout tombé sur un coach qui « le brossait dans le sens du poil » alors qu’il ne comptait pas sur lui. Et quand on lui demande qui est le vrai patron des Sixers ? Il préfère ne pas répondre.