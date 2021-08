Norman Powell encore en quête de repères à Portland

La clé de la progression des Blazers passera inévitablement par Norman Powell et sa capacité à être un joueur majeur de plus aux côtés du « one-two punch » Lillard-McCollum.

Arrivé en Oregon en fin de saison dernière en provenance de Toronto, l’ancien pensionnaire d’UCLA a plutôt réussi son acclimatation, même si ses pourcentages ont baissé. La transition n’a pas été simple pour autant.

« J’étais à Toronto pendant cinq ans et demi, donc je savais exactement d’où venaient tous mes tirs. Parfois, je pense que je me suis perdu dans le mix de ce que les Blazers font normalement. Je pense que c’est assez normal quand vous êtes le nouveau qui s’intègre », a-t-il indiqué pour The Oregonian.

Pour la saison à venir, l’objectif pour Chauncey Billups et son staff va être de l’aider à donner sa pleine mesure, et de faire de lui une des armes principales des Blazers derrière Damian Lillard et CJ McCollum.

« Nos discussions ont porté sur ce que nous pouvons faire avec lui, pas sur ce qui s’est passé avant », a déclaré Chauncey Billups. « Ça n’avait rien à voir avec moi, mais plutôt ce que j’ai vu et ce que j’envisage pour lui ».

Une animation offensive à repenser

La saison passée, Portland a été l’équipe de la NBA qui cumulait le moins de passes décisives en moyenne par match.

Pour Chauncey Billups, au-delà des aspects défensifs que Portland doit logiquement améliorer, la circulation du ballon fait aussi partie des axes de travail, et Norman Powell espère bien en profiter.

« Dame et CJ attirent tellement l’attention qu’ils ont besoin d’une autre personne qui peut vraiment créer en sortie de dribble, aller dans la raquette, forcer les rotations de la défense adverse, faire jouer (Lillard et McCollum) de chaque côté du terrain, ne pas toujours avoir à être dominant avec le ballon en main et créer pour les autres », a ajouté Norman Powell. « Pour vraiment utiliser les talents de chacun, pour amener notre équipe au niveau supérieur, je pense que Chauncey voit des domaines dans lesquels l’équipe peut évoluer, notamment sur le plan offensif, et bien sûr, défensivement ».