Dwight Howard très enthousiaste à l’idée de jouer avec Russell Westbrook

Une petite année à Philadelphie, comme back-up de Joel Embiid, et voilà Dwight Howard de retour aux Lakers. Il ne va pas forcément reconnaître l’effectif puisque seuls LeBron James, Anthony Davis et Talen Horton-Tucker sont encore là, et pour la première fois, il va jouer aux côtés de Russell Westbrook.

Les deux se sont très souvent croisés, et Dwight Howard est persuadé que la greffe va prendre entre l’ancien meneur du Thunder et le tandem LeBron-Davis.

« Je pense que ça va bien marcher », explique le pivot lors de sa conférence de presse. « Il a déjà joué avec des superstars. Il a joué avec KD et James (Harden), il a joué avec Bradley Beal, il a joué avec tellement de superstars, donc je ne pense pas que ce sera un problème pour lui. Je pense qu’il est sous-estimé. Je pense que nous tous, vraiment, sommes sous-estimés. »

« Il va jouer à 110% tous les soirs. Comment pouvez-vous ne pas apprécier cela ? »

« Sous-estimés » car les dirigeants ont recruté quasi exclusivement des trentenaires ++ comme Russell Westbrook et Dwight Howard donc, mais aussi Carmelo Anthony, Trevor Ariza et Wayne Ellington.

Seuls Talen Horton-Tucker et Malik Monk ont moins de 25 ans. Mais pour Dwight Howard, le plus important, c’est que chacun connaisse son rôle. Et il assure que Russell Westbrook se mettra avant tout au service des autres.

« Je sais que nous nous apprécions mutuellement. Nous apprécions tous ce que nous apportons à cette équipe », poursuit Dwight Howard. « Donc je pense qu’avoir un gars comme Russ va vous apporter 15, 16, 20 points par nuit. Il va vous donner 12 rebonds, 10 passes décisives, et il va jouer à 110% tous les soirs. Comment pouvez-vous ne pas apprécier cela ? Alors je vais le dire : ‘Je t’apprécie, Russ ! Et on n’a même pas encore joué un match ensemble. Mais j’apprécie ce que tu fais, et je pense que tout le monde à L.A. va apprécier quand tu brandiras ce trophée à la fin de la saison’. »