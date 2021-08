Médiateur chez les Suns, Jevon Carter veut apporter son expérience à Brooklyn

S’il a pris part à 60 matchs de saison régulière chez les Suns cette année, Jevon Carter a vu son maigre temps de jeu fondre comme neige au soleil une fois les playoffs commencés. Limité à 717 minutes pendant la saison, Carter n’a ensuite joué que 22 minutes durant les phases éliminatoires.

Pendant que Monty Williams s’appuyait sur ses cadres pour faire la différence, Jevon Carter se muait en leader vocal. Un rôle qu’il n’espérait sans doute pas remplir à 25 ans mais qu’il a pris à bras-le-corps pour le bien de l’équipe.

« Tout a son importance », affirme Carter pour l’Arizona Republic. « Comme les petits détails tout au long de l’année, le travail supplémentaire que vous avez à faire et le fait d’être sur la même longueur d’ondes que vos coéquipiers. Si une personne échoue, ça peut faire échouer tout le monde. Nous devons vraiment être sur la même longueur d’ondes si on veut obtenir ce que l’on souhaite. »

Actif pour garder tout le monde soudé

L’ancien des Grizzlies a donc contribué à sa manière pour se rendre utile lors de la belle épopée des Suns. « Je n’étais pas sur le terrain. Je n’ai pas pu aider mon équipe sur le parquet mais je l’ai aidée en dehors du terrain que ce soit à l’entrainement ou sur l’aspect mental. J’aide l’équipe en étant un leader vocal. »

Si Chris Paul était le principal relais de Monty Williams sur le terrain concernant les systèmes et le style de jeu, Jevon Carter gérait plus le côté relationnel entre les joueurs.

« C’est comme avec deux joueurs qui sont en désaccord, il faut parler aux deux et leur faire comprendre le point de vue de l’autre », explique l’intéressé. « Comme ça, ils se remobilisent et sont en mesure de rentrer sur le parquet et de terminer le travail. Parfois, ce sont des trucs que vous préférez gérer avec un joueur plutôt qu’un entraineur car vous avez une relation différente. Donc je dis en quelque sorte la même chose que l’entraineur mais d’une autre manière. »



Et avec les égos se trouvant à Brooklyn l’année prochaine, Jevon Carter aura de quoi faire lors des prochaines joutes de playoffs en cas de coup dur.