Brandon Knight s’accroche à son rêve de retour en NBA

Il y a cinq ans, sous le maillot des Suns, il tournait à près de 20 points de moyenne. Depuis, Brandon Knight n’est plus rien en NBA. La faute à une rupture d’un ligament du genou, suivi de sept autres blessures… Mais Knight s’accroche, et l’ancien numéro 8 de la Draft 2011 a entamé un comeback par un passage en summer league, et ce sont les Nets qui avaient décidé de l’y inviter.

« Je leur suis reconnaissant de m’avoir laissé revenir et montrer que je suis en bonne santé. De montrer que je peux jouer de longues séquences, être quelque peu productif et continuer à jouer au basket », a déclaré l’ancien meneur des Bucks au New York Daily News.

Aujourd’hui âgé de 30 ans, Knight n’a, hélas, pas brillé avec moins de 30% aux tirs, dont 20% à 3-points. C’est maigre pour un shooteur, mais il rêve toujours d’une place dans un effectif.

« La seule chose que je puisse faire, c’est de ne pas abandonner »

« Je ferai tout ce qu’on me demande. J’en suis à un stade de ma carrière où je veux simplement être utile » poursuit-il. « Si une équipe vient me chercher, et ils veulent que j’apporte l’eau, que je lace les chaussures, peu importe… Je suis humble, et j’ai conscience de l’importance des rôles dans une équipe. »

A Brooklyn ou ailleurs d’ailleurs. « Si j’ai l’occasion de rejoindre une équipe en reconstruction qui a besoin d’un vétéran comme leader, et qui veut reconstruire avec des jeunes, je le ferai. Et si c’est une équipe comme les Nets, je serai un leader dans le cadre que l’on me donnera. Aux Nets, vous avez trois des meilleurs joueurs de l’histoire. A leurs côtés, ils ont donc besoin de gars qui sont toujours d’humeur égale quoi qu’il arrive, dans les hauts comme dans les bas, parce qu’ils auront des coups de moins bien. Un groupe qui les soutient, et c’est tout ce que je peux être pour les Nets. »

En tout cas, il ne lâchera pas. « La seule chose que je puisse faire, c’est de ne pas abandonner. A ma place, beaucoup de gens ne seraient pas venus en summer league. Mais je n’ai rien à cacher, et croyez-moi, à chaque fois qu’on me donne l’occasion de jouer, c’est un privilège. Je ne pouvais ni jouer, ni marcher. Je ne pouvais pas bouger. Donc à chaque fois que j’ai la possibilité de jouer, cela me donne une chance, et je vais continuer de faire comme ça. »