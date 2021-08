Gary Payton II espère faire sa place aux Warriors

Depuis qu’il est arrivé en NBA, en 2016, Gary Payton II n’a jamais réussi à s’imposer. Ses qualités défensives sont indéniables, son passage avec Washington en 2019/2020 avait été intéressant, mais le fils de Gary Payton n’a toujours pas trouvé sa place puisqu’il a évolué dans quatre équipes en cinq ans et seulement participé à 71 matches.

Cette saison, il s’est illustré en G-League, en devenant le défenseur de l’année, comme son père en NBA, en 1996. On le retrouve désormais avec les Warriors en Summer League, où il a brillé contre Toronto mercredi soir avec 13 points à 3/3 à 3-pts, et un gros dunk pour conclure.

« L’objectif, c’est d’aller au training camp et de me battre pour une place », prévient-il pour NBC Sports. « Je pense que je suis capable de réussir ça. On verra et j’espère être là pour le premier match de la saison. »

Fort défenseur, mais faible shooteur

Payton II estime même avoir le profil idéal pour s’imposer à Golden State, surtout avec le départ de Nico Mannion vers l’Italie.

« J’ai confiance. Avec leur style de jeu et le mien, ça fonctionne parfaitement. Stephen Curry va avoir la balle et il faut donc couper, faire les bons choix, marquer les tirs ouverts, comme je l’ai fait. Et aussi continuer de défendre. »

Si les qualités défensives de l’ancien des Wizards ont déjà été observées en NBA, et peuvent lui permettre d’exister à haut niveau, Payton II reste un shooteur faible (27 % de réussite à 3-pts en carrière), malgré sa sortie contre les Raptors en ligue d’été. En G-League, cette saison, il tournait même à un affreux 18 % de réussite… S’il veut retrouver une place stable dans la ligue, il doit s’améliorer dès qu’il s’agit de frapper de loin.

« Je vais prendre les bons tirs », annonce-t-il. « Depuis que je suis ici, je prends les tirs ouverts, et je dois les mettre. Je me sens bien. Prendre les bons shoots, je fais ça depuis le début de l’été. »