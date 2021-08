Rentré de Tokyo, Luca Vildoza enchaîne avec la Summer League

Pas de repos pour les braves. Dominé de la tête et des épaules par les Australiens à Tokyo le 4 août dernier, Luca Vildoza a pris l’avion direction Las Vegas pour préparer la Summer League qui débute ce 8 août.

Si l’enchainement peut s’avérer brutal, il permet également à l’arrière argentin de ne pas ressasser trop longtemps l’aventure nipponne terminée sur une fausse note.

« On n’a pas joué comme d’habitude. On a très mal joué. Je ne me sentais pas très bien. » avoue Vildoza pour le New York Post. « J’ai manqué beaucoup de tirs que je mets en temps normal. Je n’avais pas confiance et je l’ai montré sur le parquet. Désormais, j’essaye de retrouver mon niveau. »

Quatre matchs pour convaincre

Auteur de 7 points et 3 passes de moyenne lors des JO, Vildoza doit digérer le décalage horaire entre la capitale japonaise et Las Vegas. « Je me sens bien ici. J’étais très fatigué après le voyage mais ça va. Le décalage horaire était dur mais je dors bien. J’étais avec l’équipe ce matin (hier) et je suis vraiment heureux. »

Avec minimum 4 matchs pour se montrer, le joueur de bientôt 26 ans (il les aura dans trois jours) n’a d’autres choix que de tout donner puisque son contrat de 4 ans n’est pas garanti. C’est à dire qu’en cas de contre-performance, Leon Rose peut mettre fin à son aventure dans la « Big Apple ».

Conscient de la tâche qui l’attend, l’intéressé ne veut pas abandonner avant d’avoir tout donné. « »Je sais que je peux faire des erreurs sur chaque action car je ne connais pas encore mes coéquipiers. J’essaye de bosser. J’essaye de me montrer. Je veux juste montrer qui je suis. Si je ne suis pas conservé après ça, ça me va. Au moins j’aurai tout donné. »