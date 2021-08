Un contrat de deux ans pour George Hill à Milwaukee

C’était annoncé il y a quelques heures seulement et c’est désormais confirmé : George Hill (35 ans) prend bien la direction du Wisconsin et de Milwaukee.

Coupé par les Sixers, le meneur de jeu allait signer avec les Bucks dans la foulée et The Athletic nous apprend que l’ancien des Spurs et des Pacers va s’engager pour deux saisons et huit millions de dollars.

C’est un retour pour Hill puisqu’il a déjà évolué chez les champions 2021 tout récemment, entre 2018 et 2020, en jouant 106 matches de saison régulière et 25 de playoffs aux côtés de Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton.

Sources: 13-year NBA vet George Hill has cleared free agency waivers and now will sign a two-year, $8M deal with Milwaukee. https://t.co/BEJG1llOea — Shams Charania (@ShamsCharania) August 5, 2021