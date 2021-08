Prêts à viser la lune avec la nouvelle « Little Posite One » ? Nike vient de sortir un nouveau coloris « lunaire » de son modèle « LPO », avec une base blanche, une languette, des lacets et l’intérieur de la chaussure droite en rouge et le même principe appliqué pour la chaussure gauche, mais en bleu, rappelant ainsi les couleurs du drapeau américain.

Parmi les autres détails présents, on note un visage formant une lune sur le talon, et un aspect « sol lunaire » au niveau de la semelle intermédiaire.

La nouvelle « Little Posite One » est déjà disponible sur le sol américain, pour 180 dollars.

(Via KicksOnFire)

—

—

