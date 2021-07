Du grand ciel bleu

Alors que l’Equipe de France n’avait pas remporté le moindre match de préparation, les voilà qualifiés pour les quarts de finale avec trois victoires en trois matches. Trois succès parfaitement maîtrisés, et rarement les Bleus n’ont paru aussi sereins avant d’attaquer la dernière ligne droite, avec des rencontres à élimination directe.

« Je suis content de terminer premier du groupe. Je pense que nous avons été très sérieux en première mi-temps. C’était moins bon ensuite mais l’Iran a pratiqué un bon basket en s’ajustant à la pression défensive. J’ai dit aux joueurs que tout commence maintenant » a réagi Vincent Collet . « Bien évidemment c’est mieux d’être dans le premier chapeau mais ça ne change pas le fait qu’il faudra jouer contre un très bon adversaire et que le quart décide de l’issue d’une compétition. Soit on rentre à la maison soit on joue pour une médaille. »

Déjà qualifiée, la France en a profité pour faire tourner, mais aussi lancer ou relancer des joueurs qui avaient peu joué jusque là. « Il fallait maintenir le rythme pour ceux qui avaient beaucoup joué les premiers matches et en même temps relancer ceux qui avaient moins joué ou pas du tout. À l’image d’un Frank Ntilikina, qui a fait un bon match, et particulièrement une première mi-temps intéressante. C’est rassurant et il ne s’est pas ressenti de sa petite blessure » poursuit le sélectionneur des Bleus.

« Le plus de cette campagne, c’est cette récupération et ces entraînements que l’on peut faire entre les matches »

Auteur de 10 points, 5 rebonds et 5 passes, Nando de Colo a vécu une journée faste puisqu’il a atteint la barre des 2 000 points, tout en dépassant Tony Parker au nombre de sélections.

« Cela reste quand même au second plan au vu de ce qui nous attend désormais sur cette compétition. Ce matin, on savait qu’il fallait en passer par là, être sérieux pour pouvoir se concentrer ensuite sereinement sur le quart de finale » rappelle l’arrière tricolore dans L’Equipe. « Le plus de cette campagne, c’est cette récupération et ces entraînements que l’on peut faire entre les matches. Cette équipe a son noyau dur depuis des années et des joueurs expérimentés qui sortent du banc. Désormais nous sommes tournés vers le quart de finale. On a perdu deux fois à ce stade, mais je pense rarement au passé. Ce qui compte c’est d’aller de l’avant. »

La France jouera son prochain match mardi, face à l’Italie, l’Allemagne, le vainqueur d’Argentine – Japon ou le perdant d’Espagne – Slovénie, et comme Evan Fournier, les Bleus se mettent en mode « scouting ».

« En vue des quarts, on regarde tous les matches, comme tout le monde. On n’a que ça à faire à part les entraînements pendant la journée » déclare l’arrière, tandis que De Colo pense au travail : « Pendant les Jeux d’habitude tu ne fais que de la révision de systèmes et du repos. Là avec deux jours tu peux réellement travailler. »