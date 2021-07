L’Italie assomme l’Allemagne sur la fin

Absente des Jeux olympiques depuis 2004, et sa médaille d’argent obtenue à Athènes, l’Italie n’a pas loupé son grand retour en s’imposant 92-82 face à l’Allemagne de Maodo Lo (24 points). Un succès obtenu dans les quatre dernières minutes, à la faveur d’un cinglant 12-0 !

Pourtant, l’Allemagne avait pris le meilleur départ avec une grosse adresse à 3-points. Après dix minutes, les coéquipiers d’Andreas Obst menaient ainsi 32-22 avec déjà huit réussites à 3-points ! Un déluge lointain qui va vite se calmer, et c’est surtout l’entrée en jeu de Danilo Gallinari, 6e homme de luxe, qui va équilibrer les débats. A la pause, l’Italie ne compte plus que trois points de retard (46-43).

Le festival de Lo

Au retour des vestiaires, Maodo Lo confirme qu’il est capable de faire oublier Dennis Schroder, et les Italiens ne parviennent pas à le freiner (59-51). En revanche, dès qu’il retourne sur le banc, l’Italie en profite avec Nicolo Melli dans le rôle du voleur de ballons, et Danilo Gallinari pour punir sur le un-contre-un. A leurs côtés, Simone Fontecchio est le plus régulier. Lo revient immédiatement en jeu, et il impressionne par sa justesse, que ce soit pour trouver ses partenaires ou planter de loin. A l’entame du dernier quart-temps, les Allemands mènent toujours (72-68).

La richesse de l’effectif italien commence à faire mal, et la paire Melli-Gallinari, utilisée sous les panneaux, pose de gros problèmes aux Allemands. A leurs côtés, Stefano Tonut permet même de passer devant à cinq minutes de la fin (80-79). Isaac Bonga égalise sur un lancer, puis Mo Wagner redonne l’avantage aux Allemands (82-80).

Il reste 4 minutes à jouer, et il ne sait pas ce que ce seront les deux derniers points de l’Allemagne. Derrière, Melli et Fontecchio plantent deux 3-points (86-80). L’Allemagne est KO, et les Italiens terminent sur un 12-0 pour s’imposer 92-82. L’Allemagne n’aura inscrit que 10 points dans le dernier quart-temps…