Interview Moe Wagner : « On veut faire parler de nous à Tokyo »

Moritz Wagner, après une saison compliquée en NBA, a enfin retrouvé le sourire. Pilier de l’équipe d’Allemagne qualifié un peu à la surprise générale pour les Jeux olympiques de Tokyo, l’ancien joueur de Michigan a montré qu’il n’avait rien perdu de son talent. À quelques jours du début des Jeux, le pivot passé par les Lakers et le Magic se projette sur la compétition et revient sur la saison NBA, sans oublier de parler de son frère, Franz, annoncé dans le Top 15 de la prochaine Draft.

Moe Wagner, l’Allemagne va donc se rendre à Tokyo après sa qualification acquise à Split, un peu à la surprise générale…

Effectivement, et on est tellement heureux d’avoir décroché ce ticket pour les JO, c’est vraiment une superbe nouvelle pour le basket allemand. On est allé en Croatie avec le but d’y faire un coup, de jouer notre carte à fond car pour ce genre de tournoi, il ne faut pas trop réfléchir, il faut jouer en équipe et se battre comme si chaque match était le dernier. On est arrivé plein de confiance et avec un collectif bien en place , sans avoir peur de perdre. On savait de quoi on serait capable, car même si on n’a pas de stars dans l’effectif, on a des joueurs qui savent vraiment très bien jouer au basket et qui jouent parfaitement leur rôle. On a un jeu assez varié, on peut alterner sur du jeu rapide ou sur du jeu un peu plus lent avec les shooteurs et des systèmes qui prennent une grande partie des temps de possessions, et ça gêne beaucoup les adversaires. Maintenant, on va au Japon pour faire un bon tournoi.

Vous avez effectué un superbe tournoi, et avez été nommé MVP de celui-ci. Quelle a été l’importance de bien figurer pour vous après une saison NBA difficile à titre personnel ?

Pas vraiment pour être complètement honnête avec vous. Le titre de MVP, ce n’est pas important pour moi, je ne suis pas vraiment fan des titres individuels de toute façon. Je suis heureux d’avoir pu apporter ma pierre à l’édifice et d’avoir pu ramener mon pays aux JO avec l’aide de mes coéquipiers et du staff. On est un groupe solidaire, on se bat les uns pour les autres, et j’ai fait des bonnes prestations, mais j’essaie d’être un coéquipier solidaire et qui encourage quelles que soient les circonstances. Marquer 28 points ou 5 points, ce n’est pas important. On est venu en mission et on a accompli la première partie de celle-ci. C’est ce qui m’importe le plus.

« La venue de Dennis pour nous soutenir est un signe fort, il nous a donné aussi de la force »

Dennis Schroder, Daniel Theis et Maxi Kleber, piliers de la sélection, n’ont pas pu faire le TQO. L’effectif est moins connu que par le passé, comment pourriez-vous définir les principales forces de la « Mannschaft » ?

Je pense que notre plus grande force, c’est notre collectif et le fait que chaque joueur sait de quoi il est capable. On a un coaching staff qui est vraiment super compétent, et qui crée une unité très solide dans le groupe. On l’a montré à Split: on n’a pas peur, on sait ce que l’on peut faire et on joue de manière libérée. Personne ne parlait trop de nous car Dennis et certains autres cadres n’étaient pas avec nous sur le terrain, mais l’équipe est ultra solide des deux côtés du terrain. La venue de Dennis pour nous soutenir est un signe fort, il nous a donné aussi de la force car c’est un gars qui a une aura, une grande expérience du très haut niveau. Ça a été génial de le voir nous soutenir. On n’a pas volé notre qualification si vous regardez bien nos matches. L’Allemagne est un grand pays de basket, et on va continuer cette tradition le plus longtemps possible.

Quel est votre rêve pour Tokyo ?

On veut faire parler de nous à Tokyo. De la meilleure des manières, je vous rassure… On va au Japon avec l’objectif de rendre nos compatriotes fiers et de réaliser un bon tournoi. Pourquoi pas viser une médaille ? Ça serait vraiment génial, mais on va y aller par étape. Le plateau est vraiment relevé, et beaucoup d’équipes peuvent faire de bon parcours. Les Jeux olympiques, c’est un rêve de gosse, et on veut en profiter au maximum. On a fait des grosses prestations à Split pour le TQO, on a fait le plein de confiance pour ce qui va venir dans les semaines à venir. On est très motivés, et on va jouer notre carte à fond.

« Voir mon frère en NBA, c’est comme si mon rêve de jouer en NBA se réalisait à nouveau »

Cette saison NBA a été un peu compliquée avec des changements d’équipes fréquents…

Oui, cela n’a pas été facile mais j’ai quand même beaucoup appris lors de la saison, même si changer d’équipe n’est pas toujours facile à gérer. Je sais que le business de la NBA est fait comme ça, et on doit être prêt à ce genre de changement quasiment en permanence. J’ai été professionnel et impliqué, je ne me suis pas laissé aller dans un certain négativisme malgré les situations pas toujours favorables. Cette saison aura été éprouvante, mais je sais que je vais revenir plus fort. Je sais que je peux aider une équipe, mais maintenant, mon focus est sur les JO avec l’équipe nationale. Pour l’instant, la NBA, en dehors de suivre un peu les Finals, je vais surtout aider mon frère Franz à faire une bonne préparation pour la Draft.

Justement, comment se passe son processus amenant jusqu’au 29 juillet prochain et la Draft NBA ?

Tout se passe très bien, il fait très bien ses devoirs. Il sort de belles saisons à Michigan et je suis très confiant pour lui car il a bossé dur pour en arriver là. Il se donne à fond durant cette préparation, il accumule beaucoup de connaissances et c’est un garçon très intelligent qui sait ce qu’il faut faire pour arriver au meilleur niveau. Peu de gens le connaissent vraiment, mais c’est un très bon joueur de basket, qui sait s’impliquer des deux côtés du terrain et qui peut scorer d’un peu partout. Il va surprendre du monde et j’attends le 29 juillet avec impatience. Voir mon frère en NBA, c’est comme si mon rêve de jouer en NBA se réalisait à nouveau. Il mérite ce qui lui arrive, je suis, et je vais être, tellement heureux pour lui.

Quel genre de conseil lui donnez-vous ?

Je lui dis surtout d’être lui-même et de montrer qu’il est un « team player ». On se parle quasiment tous les jours, il est à l’écoute car je suis déjà passé par là avant lui, mais il a aussi une personnalité d’un gars qui veut toujours en savoir plus, donc il pose beaucoup de questions. On passe des heures au téléphone, on est très proches, et il sait qu’il peut compter sur moi. Franz, c’est quelqu’un qui a été autonome très jeune, mais aussi quelqu’un qui est à l’écoute, et qui ne prend rien pour acquis. Il sait que les projections le mettent en lottery, mais il se bat pour être dans la meilleure situation possible. Il est serein, et concentré à faire ce grand saut pour aller en NBA.