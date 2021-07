Jayson Tatum : « On peut rester dans la raquette toute la journée »

Ils sont peu, au sein de Team USA, à avoir déjà une compétition FIBA dans les jambes chez les séniors, et parmi les rares joueurs à avoir déjà disputé un championnat international, il y a Jayson Tatum. L’ailier des Celtics était déjà là en 2019 à la Coupe du monde, et ça s’était doublement mal passé pour lui. D’abord parce qu’il s’était blessé au cheville, manquant les phases finales, mais aussi parce que les Etats-Unis avaient terminé à la 7e place.

« C’était dure de ne pas pouvoir jouer, et de les regarder » rappelle Tatum. « Regarder ses coéquipiers, et ne pas être capable de les aider… D’une certaine façon, la raison pour laquelle je voulais vraiment jouer cette fois, c’est pour essayer d’obtenir une revanche. »

La concurrence sera tout aussi coriace qu’en 2019, et les forfaits de vendredi, tout comme les absences des trois finalistes NBA, n’arrangent pas les affaires des Américains. A ça, il faut donc ajouter l’inexpérience des règles FIBA.

« Il y a beaucoup de différences » estime Tatum. « Les joueurs ne peuvent pas demander de temps-mort. On peut nettoyer le cercle. Le ballon est différent. On peut rester toute la journée dans la raquette. Il y a moins de possessions comme il y a moins de minutes par match. »

Pour Tatum, qui omet d’évoquer la distance de la ligne à 3-points, il faut donc rester concentrés et ne pas oublier que ce n’est pas la NBA… « Dans le feu de l’action, il faut s’en souvenir. On doit tout s’aider les uns les autres et parler. »