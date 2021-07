Les Suns en panne de mouvement

De retour chez eux pour ce Game 5, les Suns avaient réussi le premier quart-temps parfait ou presque. Avec 37 points marqués dont cinq paniers primés, Devin Booker et compagnie avaient mis les Bucks dans les cordes (37-21).

La réponse de Milwaukee sera rapide et sanglante. Dès le deuxième quart-temps, les hommes de Monty Williams sont pris à la gorge, alors même que Giannis Antetokounmpo est sur le banc. Les Bucks jouent mieux, jouent très bien même avec une balle qui circule, du rythme et des shoots qui tombent dedans. Phoenix est noyé, sans réponse (10/28 au shoot en deuxième acte) et encaisse 43 points à 70 % de réussite en douze minutes !

« On s’est relâché et ça nous a fait mal »

Résultat : les troupes de Mike Budenholzer mènent à la pause (61-64) et plus important encore, elles sentent que les Suns sont fébriles et que la démonstration du premier quart-temps est déjà loin.

« Le deuxième et le troisième quart-temps ont été mortels pour nous », constate Monty Williams. « On a donné en tout 79 points. Je dois voir les vidéos pour en connaître les raisons, mais on n’avait pas la même énergie que dans le premier et le dernier quart-temps. Regardez les chiffres : en premier et dernier quart-temps, ils ne marquent que 44 points. On n’a pas su enchaîner les stops dans ces deux quart-temps. »

Les Suns ont effectivement freiné l’hémorragie en troisième acte (perdu 36-29, tout de même), mais clairement, la dynamique était pour les Bucks. « C’était dur », raconte Booker, en évoquant ce deuxième quart-temps. « On a débuté le match comme on était censé le faire, c’est-à-dire très bien. Eux sont restés dans le match, ils se sont battus. »

Est-ce Giannis Antetokounmpo et ses coéquipiers qui ont bien réagi ou est-ce Chris Paul et compagnie qui n’ont pas su insister après cet excellent premier acte ? « On a rendu les choses faciles pour eux », répond Mikal Bridges. « On a levé le pied de l’accélérateur et, il faut le souligner, eux sont restés calmes après notre bon passage. On s’est relâché et ça nous a fait mal. »

« On peut marquer en isolation, mais pour que la défense travaille et pour battre cette équipe, on doit bouger »

Quand les Suns ont perdu le fil de la rencontre offensivement, ils ne l’ont jamais vraiment retrouvé collectivement. Le jeu des joueurs de l’Arizona, si brillant et fluide depuis le début de saison, a disparu pour laisser la place à un show de Devin Booker. Après ses onze points en premier quart-temps, l’arrière a été superbe en deuxième mi-temps avec 25 points à 11/20 au shoot.

Des tirs et des séquences qui rappellent Kobe Bryant, dans le bon côté, avec ce style élégant et cette maîtrise technique, mais aussi dans le mauvais : c’est-à-dire une équipe qui regarde son meilleur marqueur (il a terminé avec 40 points) enchaîner les paniers en un-contre-un, mais ne participe plus au jeu.

« Oui, on doit davantage bouger », reconnaît le coach des Suns. « On sait ce dont est capable Booker avec la balle, mais on doit aller dans la raquette, trouver les gars. Parfois, on est resté bloqué, et face à leur défense, ça ne fonctionne pas. On peut marquer en isolation, mais pour que la défense travaille et pour battre cette équipe, on doit bouger. »

Pourtant, Chris Paul avait retrouvé des couleurs avec 11 passes décisives et un seul ballon perdu. Néanmoins, la défense de Milwaukee ralentit considérablement le mouvement des Suns et dès lors Paul et Booker dribblent beaucoup, beaucoup trop… « Oui, on a été statique, surtout en deuxième quart-temps », déplore le meneur de jeu.