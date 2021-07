Philosophe, Giannis Antetokounmpo donne sa version du « Carpe Diem »

Alors qu’on doutait de sa présence au coup d’envoi de cette finale, Giannis Antetokounmpo a très vite rassuré ses coéquipiers et les fans des Bucks, et ses 32,3 points, 14 rebonds et 5,5 passes de moyenne en disent long sur son niveau de jeu.

En mode diesel, le Grec a connu son plus mauvais match lors de la première levée de cette finale avant d’augmenter son niveau avec deux matches de suite à 40 points et plus. Sur le Game 4, l’intérieur grec a encore marqué 26 points mais il s’est surtout montré décisif par cet énorme contre sur Deandre Ayton qui souligne le retour de ses capacités physiques.

Une action qui le marquait encore hier au moment de la conférence de presse relayée par ESPN. « C’est incroyable ce que votre corps est capable de faire. Quand vous ne pensez qu’à gagner, vous pouvez réaliser des actions extrêmes. Je ne peux pas l’expliquer mais au final c’est déjà du passé. »

Et tout ce qui appartient au passé n’a plus lieu d’être selon le Grec. « Je dois passer à autre chose. Je dois continuer à faire des actions décisives et à me battre. Je dois trouver des moyens d’aider mon équipe. »

« Quand vous parlez du passé, c’est votre ego qui s’exprime »

Se remémorer ce genre d’action est gratifiant voire même grisant pour Giannis. « Quand vous parlez du passé, c’est votre ego qui s’exprime. C’est du passé, c’est terminé. » Pour ne pas se laisser « piéger » par ça, le double MVP travaille mentalement pour rester connecté à l’instant présent.

« J’ai trouvé un équilibre. Quand vous parlez du passé, c’est votre ego qui s’exprime. Vous vous dites : « Je l’ai fait, on a sweepé telle ou telle équipe. » Quand vous vous projetez, c’est votre fierté qui parle. Vous vous dites « Ouais au match 5, je vais faire ceci, cela et je vais les dominer. » Mais ça ne se passe pas comme ça, tu es juste là » analyse Antetokounmpo.

« J’essaie en quelque sorte de me concentrer uniquement sur le moment présent. C’est l’humilité. Je ne me crée aucune attente. Je profite de l’instant présent en jouant à un niveau élevé et je pense que j’ai eu pas mal de gens dans ma carrière qui m’ont aidé à ce sujet. J’essaie de maitriser ça et ça fonctionne jusqu’à présent donc je ne vais pas m’arrêter. »