Recrue des Knicks, Luca Vildoza a goûté au jeu NBA

Auteur de 9 points dans la large défaite de l’Argentine face à Team USA, Luca Vildoza s’est exprimé pour la première fois depuis l’annonce de son arrivée aux Knicks. L’ancien arrière de Vitoria n’a pas participé aux playoffs, mais il sera là, fin septembre, pour enfiler le maillot de New York et vivre son premier « training camp ».

« Je suis vraiment heureux de faire partie d’une franchise historique », a déclaré Vildoza lors d’un entretien avec le New York Post. « Je le répète depuis deux mois, pour moi, c’était un rêve depuis que je suis enfant. Je rêvais de ce jour. Quand je suis arrivé, le coach était là. J’ai parlé avec lui, et c’est l’un des meilleurs entraîneurs de la ligue. C’est tellement unique. C’est une chance d’arriver ici et de réaliser mon rêve ».

Meneur spectaculaire, de grande taille, Vildoza suit les traces de prestigieux aînés comme Luis Scola, Manu Ginobili et dernièrement Facundo Campazzo, et son jeu spectaculaire devrait plaire au bouillant public du Madison. A condition de montrer un meilleur visage qu’à Las Vegas, avec les Argentins. « Je dois faire mieux » reconnaît-il. « Je shoote trop à 3-points sans raison, sans beaucoup réfléchir… Je sais que je peux surtout mieux faire en défense. »

Au moins, il a pu se tester face à Team USA et des joueurs NBA. « Je sais que je peux le faire ici. C’était un test pour moi contre les meilleurs joueurs du monde. Je me suis vraiment senti bien contre eux, mais on a perdu de 30 points. On a mal joué, et on n’était pas préparé… Ils ont changé sur tout. On est une équipe de pick-and-roll, et ils ont bien défendu. C’est difficile, mais on a du temps. »