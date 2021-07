Audiences TV | Davantage de téléspectateurs pour le Game 2 des Finals

Les communiqués de presse des télévisions sont toujours très optimistes, valorisant les bons points. Pour le Game 2 des Finals, ESPN et ABC expliquent ainsi que les audiences sont en hausse de 41% par rapport au Game 2 des Finals 2020 entre les Lakers et le Heat, avec 9.38 millions de téléspectateurs de moyenne, et 11.1 millions au maximum.

Le gros point positif, c’est que la rencontre a permis à ABC de dominer la soirée chez toutes les catégories démographiques clés, notamment chez les adultes et chez les hommes.

Forcément, la victoire de Chris Paul & Co. a aussi battu des records à Phoenix et Milwaukee, avec 24.9% de parts de marché dans la ville des Suns (un record depuis 2000) et 24.8% dans la ville des Bucks (un record depuis 2001).

Le point négatif, que les chaînes ne mentionnent pas, c’est que les audiences de l’an passé étaient historiquement faibles et qu’en comparant aux Finals 2019 entre les Raptors et les Warriors, ce Game 2 accuse une baisse de 50% puisqu’ils y avaient à l’époque 14.05 millions de téléspectateurs devant leur écran de télévision.

Pour trouver une « vraie » audience plus faible pour un Game 2 des Finals, il faut en fait remonter à celui de 2007, entre les Cavs et les Spurs, avec 8.55 millions de téléspectateurs.