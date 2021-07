Matthew Dellavedova quitte la NBA et rentre au pays

Peu utilisé après avoir notamment pris un coup à la tête en présaison, Matthew Dellavedova avait été poussé vers la retraite par une rumeur début février. Mais le joueur y avait rapidement mis fin, expliquant qu’il était encore en état de jouer et que c’était un simple contretemps.

Apparu pour 13 matchs seulement cette saison, pour 3 points, 4 passes et 2 rebonds de moyenne, soit ses plus faibles moyennes en carrière, « Delly » était en fin de contrat avec les Cavs, et en nette perte de vitesse ces deux dernières saisons (à 30% aux tirs et à peine 20% à 3-points), ses options en NBA se sont volatilisées.

« Je veux remercier le club d’avoir été souple et de m’avoir donné la possibilité d’explorer mes opportunités en NBA pendant la free agency. Melbourne est proche de ma famille et de ma ville de Maryborough et j’ai toujours voulu revenir y jouer à un moment donné », a-t-il expliqué sur ESPN. « Je suis heureux de pouvoir annoncer ma venue et quand le temps sera venu, je vais revêtir le maillot d’United. »

Actuellement en préparation olympique avec la sélection australienne, le meneur de 30 ans va donc rentrer au pays après huit saisons en NBA, dont le fameux titre glané avec les Cavs en 2016, mais aussi quatre années de fac à St Mary’s.

Faire revenir au pays les stars NBA

Meneur défenseur et energizer avant tout, Matthew Dellavedova suit le mouvement impulsé par Andrew Bogut des stars australiennes qui, après leur carrière NBA, rentrent au pays pour donner davantage d’exposition à leur championnat national.

« La NBL est une ligue de bonne qualité, qui continue à évoluer et qui est très respecté à travers le monde. Je suis impatient de relever ce défi et de continuer à faire grandir le basket en Australie. Je suis très heureux de signer avec Melbourne United et de revenir jouer en NBL. C’est une grande équipe avec une culture de la gagne et de bons coéquipiers, avec qui j’ai adoré jouer par le passé en équipe nationale. Mais pour le moment, il n’y a qu’un seul objectif : les Boomers et la médaille d’or. »

Placée dans le groupe de B, avec le Nigeria, l’Italie et l’Allemagne, l’Australie présente encore un effectif très solide autour de Dellavedova, Patty Mills, Joe Ingles ou encore Aron Baynes et le nouveau venu Matisse Thybulle. Suffisamment solide pour aller chercher la première médaille olympique de leur histoire ?