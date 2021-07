Les Jeux olympiques, un rêve devenu réalité pour Tomas Satoransky

Mission accomplie pour Tomas Satoransky ! Pas favorite sur la ligne de départ du TQO de Victoria, la République Tchèque a réussi à décrocher le seul billet qualificatif pour les Jeux Olympiques de Tokyo.

Le parcours a été épique, et Tomas Satoransky a fait sa part du boulot (16 points, 5.5 rebonds, 5.5 passes et 1 interception en moyenne psur le tournoi), en se montrant notamment décisif sur la demi-finale face au Canada, avec son panier de la gagne d’un tir inscrit avec la planche à la dernière seconde de la prolongation (103-101).

Les Tchèques ont ensuite fini le travail avec une large victoire en finale face à la Grèce (97-72) pour valider leur billet pour Tokyo, un accomplissement historique et un rêve devenu réalité pour « Sato ».

« Aujourd’hui, nous avons réalisé le rêve de notre équipe nationale », a déclaré le meneur, élu MVP du tournoi après la finale. « Cela signifie tellement pour nous et je suis tellement fier de l’équipe et de ce qu’ils ont fait. Aller aux Jeux olympiques, c’était mon plus grand rêve depuis que je suis enfant. Plus grand que d’aller en NBA. J’étais un grand fan des Jeux. Ça signifie tellement de pouvoir y aller et représenter son pays. Même dans mes rêves les plus fous, je ne l’aurais pas imaginé ».

Une bière avant le match, la recette du succès ?

Dans l’euphorie de la victoire, Tomas Satoransky a même livré une indiscrétion étonnante qui explique peut-être en partie le succès de la sélection tchèque sur ce TQO, avec une bonne bière pour rituel… d’avant-match.

« C’est la mentalité tchèque », a-t-il expliqué. « Nous avons notre meeting avant les matchs où nous nous asseyons les uns avec les autres, nous rions, nous parlons de différentes choses. Nous ne nous préoccupons pas vraiment du match, nous buvons une bière et ensuite nous sommes prêts ».

L’échéance olympique va arriver très vite et le meneur de 29 ans espère que la République Tchèque saura faire bonne figure pour les tous premiers JO de son équipe masculine de basket.

« À ce stade, il s’agit évidemment de s’amuser, mais nous n’allons pas là-bas juste pour être là. Nous ne voulons pas y aller pour prendre des photos avec les autres. Je suis presque sûr que tout le monde va vouloir montrer ce qu’il a dans le ventre », a-t-il conclu.

Pour cette première, la jeune nation défiera les États-Unis, la France et l’Iran en poule. La mission est simple : terminer dans les deux premiers, ou parmi les meilleurs 3e.