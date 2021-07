Phoenix, la franchise qui a changé la vie de PJ Tucker

À 36 ans, PJ Tucker va connaitre ses premières Finals NBA. Une belle consécration pour ce joueur de l’ombre qui n’a percé en NBA qu’à 27 ans.

Drafté en 35e position par Toronto en 2006, l’ailier-fort n’avait joué que 17 matchs avant de tenter sa chance en Europe. Pendant 5 ans, Tucker vadrouille de l’Israel à l’Allemagne en passant par la Grèce ou encore l’Italie et l’Ukraine.

Sa deuxième maison

Et alors qu’il devait signer un bon contrat en Russie, le joueur revient au pays du côté de l’Arizona. « Phoenix est tout pour moi… C’est comme ma deuxième maison. » affirme Tucker. « Je devais aller en Russie pour signer le plus gros contrat de ma carrière et c’était vraiment une décision très importante. Je n’étais pas heureux au début mais ma femme et mon agent m’en ont parlé et j’ai fini par prendre la décision qui a changé ma vie. Je suis vraiment reconnaissant et redevable envers Phoenix et toutes les personnes impliquées dans cette franchise que ce soit Robert Sarver ou autre. »

Surtout qu’au 31 décembre 2012, Alvin Gentry, qui était le coach de l’époque, décide de lui donner sa chance en tant que titulaire. « Jamais je ne l’oublierai » enchérit le joueur.

Pas surpris par l’évolution de Devin Booker

Considéré comme l’un des cadres de l’effectif, le défenseur va passer 5 ans à Phoenix et croiser la route d’un certain Devin Booker lors de sa dernière année. Opposé au scoreur à l’entrainement, PJ Tucker n’est pas surpris par l’évolution de son ancien coéquipier. « Il jouait déjà comme il joue en ce moment » assure Tucker pour l’Arizona Republic. « On s’affrontait les uns contres les autres, et on savait qu’il allait être un très bon joueur, pas juste un bon joueur mais un très bon joueur. »

A l’époque, Booker ne pouvait rêver mieux que Tucket comme « mentor » pour découvrir les exigences de la NBA. « Quand j’étais son coéquipier et le vétéran de l’équipe, c’était mon job de le rendre meilleur. Je savais ce que je devais faire pour qu’il voie ce qu’il devait faire pour être prêt à jouer. Il aimait montrer qu’il faisait déjà partie des meilleurs. Il a bossé, s’est amélioré et aujourd’hui, il est devenu le joueur que l’on connait et qu’il continue d’être » ajoute l’ancien intérieur des Suns et des Rockets.

Néanmoins, l’heure n’est pas encore aux embrassades. Il y a un titre à aller chercher et le joueur des Bucks n’a pas l’intention de faire ami-ami avec son ancienne franchise, ou même avec Chris Paul, son ancien coéquipier aux Rockets. « Je ne parle pas beaucoup. C’est l’heure de se concentrer et de faire le boulot. J’apprécie tout le monde mais maintenant c’est la guerre… J’ai travaillé toute ma vie pour ce moment. »

Et ce moment commence cette nuit à 3h du matin.