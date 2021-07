Pour sa progression, Jayson Tatum doit aller chercher des lancers-francs

A 23 ans seulement, Jayson Tatum est déjà l’un des meilleurs attaquants de la NBA. Grand, longiligne, fluide et technique, l’ailier des Celtics fait partie des candidats naturels au titre de meilleur scoreur NBA sur les cinq prochaines années.

Mais pour passer ce cap, son entraineur au tir Drew Hanlen souhaite que son poulain progresse dans un secteur en particulier : la capacité à provoquer des lancers-francs.

Seulement cinq lancers tentés par match

Auteur de 26,4 points par rencontre, Tatum a terminé à la 11e place des meilleurs scoreurs en saison régulière. A l’exception de Kyrie Irving (quatre lancers par match) et Zach LaVine (5,1 lancers et qui a lui aussi Drew Hanlen en coach perso), tous les joueurs avec une plus grosse moyenne de points dépassent ses 5,3 lancers par rencontre. Preuve que c’est trop peu pour quelqu’un de son niveau.

D’autant qu’il est capable de provoquer des fautes. On l’a notamment vu en playoffs contre les Nets avec quasiment 10 lancers par match et 30,6 points de moyenne. « À mon avis, Brooklyn a défendu sur lui (Tatum) comme il s’y attendait mais on a remarqué un truc : quand Jayson tire beaucoup de lancers, il fait de grosses perfs au scoring. »

C’est presque une Lapalissade mais c’est vrai que lorsqu’il a tenté 10 lancers minimum en saison régulière (9 fois), il avait marqué 30 points ou plus à 7 reprises. « C’est l’objectif principal » estime Drew Hanlen au Boston Herald. « Il doit être capable d’aller plus souvent dans la peinture. Ça lui donne plus de lancers et ça lui permet d’avoir une autre corde à son arc. »

Mais pour cela, le Celtic doit apprendre à mieux provoquer les fautes. « Il doit être capable d’aller chercher le contact avec son défenseur plutôt que ce soit son adversaire qui le touche en premier car si c’est le cas, ça va le gêner et le sortir de sa zone de confort. Mais si Jayson commence à agresser et qu’il gêne son vis-à-vis, ça va lui donner des fautes. »

C’est donc un été studieux qu’attend Tatum. Après la parenthèse olympique, l’ancien Duke va entamer une période de six semaines pour travailler avec son entraineur personnel avant de retourner à Boston où il sera déjà l’heure du camp d’entrainement.