Le Heat et les Mavericks prêts à bondir sur Kawhi Leonard ?

Absent des huit derniers matches des Clippers, Kawhi Leonard aura passé quasiment la moitié des playoffs sur le banc ou en tribunes, la faute à une blessure au genou contractée lors du Game 4 face au Jazz. Maintenant que la saison de Los Angeles est terminée, l’ailier va pouvoir se pencher sur son avenir.

Il dispose encore d’une année de contrat, mais il s’agit d’une « player option ». Il peut donc décider (ou non) de l’activer et en décembre dernier, il avait clairement annoncé que la « meilleure décision » était de décliner son option pour devenir free agent.

Néanmoins, concernant ce choix, il avait précisé que c’était le meilleur « si je suis en bonne santé »… L’est-il vraiment ? Pour l’instant aucune information concrète n’a filtré sur la nature de sa blessure au genou.

En 2022, il pourrait signer le plus gros contrat de l’histoire

Si Kawhi Leonard devient disponible début août, The Ringer croit savoir que le Heat et les Mavericks seraient très intéressés pour le signer. Ce qui n’est pas étonnant puisque Miami a beaucoup d’argent à dépenser (et Pat Riley a toujours adoré attirer les superstars) quand Dallas cherche à trouver une autre star pour épauler Luka Doncic.

De plus, le joueur des Clippers entretient une bonne relation avec Nico Harrison, qu’il a connu quand il était sous contrat avec Nike, désormais GM des Mavericks.

ESPN nous explique que si le MVP des Finals 2019 décidait de tester le marché cet été, il pourrait alors signer un contrat de 176 millions de dollars sur quatre ans. La meilleure solution, financièrement, serait d’activer son option et de rester aux Clippers, puis de prolonger son contrat de quatre ans dans la foulée pour 181 millions de dollars.

Autre chemin intéressant pour les finances du double champion NBA : décliner son option cet été pour signer un contrat de deux ans et 80 millions de dollars, avec une nouvelle option la seconde saison. Dès lors, en 2022 (il n’aura que 31 ans), il pourrait de nouveau être libre et parapher le plus gros contrat de l’histoire : 235 millions de dollars sur cinq ans, soit 7 millions de plus que Giannis Antetokounmpo.