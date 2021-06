Mark Cuban cherche un nouveau lieutenant pour soulager Luka Doncic

Deuxième meilleur marqueur de la franchise texane en saison régulière, Kristaps Porzingis a sombré en playoffs, remettant sur le tapis la question de l’apport de l’intérieur letton, signé pour 158 millions de dollars sur cinq ans en juillet 2019.

Si KP a confié lors de son dernier entretien qu’il devait « trouver des moyens de s’améliorer » alors qu’il estime avoir moins de situations de post-up par rapport à ses années aux Knicks, Mark Cuban entend de son côté profiter de l’intersaison pour essayer de bonifier son équipe en essayant de recruter un troisième joueur majeur.

« Croyez-moi, personne ne veut que Luka soit plus aidé que moi », a-t-il confié à The Athletic. « Ce dont nous avons besoin est vraiment la question, et nous avons besoin d’un deuxième scoreur. Il n’y a aucun doute là-dessus. Je pense que les gens sont injustement tombés sur KP. KP est ce qu’il est. Nous ne pensions pas que notre besoin d’un second marqueur serait aussi grand qu’il l’a été honnêtement. Nous pensions que nous avions besoin de plus de défense et que cela équilibrerait les choses ».

Le cas de Tim Hardaway Jr également à gérer

Tim Hardaway Jr a pour sa part pris du galon sur la série de playoffs face aux Clippers. Mais pour Mark Cuban, les Mavs ont besoin avant tout d’un joueur capable de créer.

« Timmy Hardaway a fait un excellent travail en devenant précieux sur le « catch-and-shoot » et il a même amélioré son jeu en sortie de dribble. ais nous devons nous améliorer dans ce domaine. Et c’est ce que nous allons chercher cet été. Comment trouver une star capable de créer ses propres tirs pour que la responsabilité ne repose pas entièrement sur Luka ? », a-t-il ajouté.



Une question qui risque de poser bien des casse-têtes au boss des Mavs, alors que peu de joueurs du calibre espéré par Mark Cuban seront disponibles sur le marché cet été et qu’il faudra avant tout régler le sort de ses free agents non protégés, dont Tim Hardaway Jr. Restera ensuite à Jason Kidd de tirer le meilleur de chacun pour espérer viser plus haut que le premier tour des playoffs.