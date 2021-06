Le MVP de la nuit | Paul George se démultiplie

Ivica Zubac aurait pu prétendre au trophée de MVP, mais on lui a préféré Paul George dont le leadership est remarquable en l’absence de Kawhi Leonard. L’arrière-ailier des Clippers est cramé, et sa maladresse aux tirs le traduit bien (27 points à 9 sur 26 aux tirs), tout comme ses six ballons perdus.

Mais l’ancien franchise player des Pacers est le symbole de la résilience de sa formation. Cette nuit, il est allé arracher 15 rebonds, il a distribué 8 passes. Il faut le voir dans son attitude. Il ne lâche rien, et son panier du milieu du terrain, à la fin du 3e quart-temps, est la cerise sur le gâteau. Le Staples Center s’est embrasé, et surtout les Clippers, vont enchaîner avec un 9-2 pour attaquer le dernier quart-temps, et ainsi prendre 18 points d’avance pour tuer le match.

C’était déjà lui qui avait stoppé l’hémorragie à la fin de la première mi-temps avec un dunk somptueux où il découpe toute la défense.

« Cela a sans doute tué un peu leur dynamique » témoigne Reggie Jackson. « On a de la chance d’avoir un joueur comme Paul capable de faire un peu tout sur le terrain. »

Paul George, c’est le joueur symbole d’une formation encore menée 2-0, encore au bord du précipice, et qui parvient à trouver des ressources mentales et physiques pour rester en vie. « Cette équipe est dure, et elle donne son maximum » a-t-il répondu après sa performance. « On croit en chacun de nous. On se soutient les uns les autres. Et puis on se donne à fond. Si vous voulez nous battre, il faudra réussir un très grand match. On fait preuve d’une très grande résilience. Coach Lue a aussi fait les bons ajustements. »

« Ce soir, je n’étais pas tout seul »

Il suffisait de le voir au micro pour constater que Paul George a encore fini ce match épuisé. Il a joué 43 minutes. Il est le joueur qui joue le plus parmi les finalistes de conférence. Mais sans Kawhi Leonard à ses côtés, c’est nécessaire.

« Ce soir, je n’étais pas tout seul. J’ai tout donné, au rebond, à aller chercher une possession supplémentaire. Mais Reggie Jackson a réussi de grandes choses. Pat Beverley aussi en fin de match. De mon côté, je donne tout ce que j’ai, et peu importe le nombre de minutes. »

Prochain match samedi soir, et comme il l’a expliqué : la fatigue ne compte pas quand on gagne.