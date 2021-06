En décembre dernier, les « gamers » du monde entier ont été invités à imaginer une version du jeu vidéo tiré du film « Space Jam : une nouvelle ère » mettant en scène LeBron James aux côtés des personnages de Warner Bros.

Quelques mois plus tard, Xbox a publié une vidéo contenant les premières images du gameplay du jeu vidéo inspiré du film qui sortira le 16 juillet.

C’est donc un jeu du style « Beat’em Up » dans univers pixelisé en 2D « à l’ancienne » sur le thème du basket qui a été choisi, et dans lequel les trois héros à incarner sont Lola Bunny, Bugs Bunny et LeBron James.

Réservé aux Xbox Series XS et Xbox One, le jeu sera disponible à partir du 1er juillet exclusivement sur le Xbox Game Pass Ultimate et en « free-to-play » dans le Microsoft Store le 15 juillet prochain. À noter que trois manettes sans fil à l’effigie du film vont également être mises en vente.