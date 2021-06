Privé de Kawhi Leonard, Paul George ne tient pas sur la durée

Sans Kawhi Leonard, Paul George se retrouve à devoir tirer sur la corde physiquement. L’ancien ailier des Pacers et du Thunder est le joueur qui possède le plus gros temps de jeu parmi ceux encore en course pour le titre avec 41 minutes par match ! Si on tient compte des joueurs en vacances, seul Damian Lillard possède une moyenne de temps de jeu plus élevée, et c’est une donnée d’autant plus importante surtout que les Clippers ont bataillé pendant 13 matchs pour se retrouver face aux Suns.

Un manque de fraicheur qui peut expliquer notamment les deux lancers-francs manqués dans les derniers instants du Game 2, décisifs pour permettre aux Suns de rafler la mise grâce au « game winner » de DeAndre Ayton.

Malgré cela, le principal intéressé n’en fait pas toute une histoire. Il sait que son leader manque à l’appel, et que par conséquent, on lui en demande plus. « Je n’ai rien à dire à ce sujet (son temps de jeu). Ce sont les playoffs. Si je dois faire plus, je le ferai. On doit tout faire pour gagner » affirme Paul George.

Un peu court sur les « money-time »

Entre les blessures et le « load management », le staff des Clippers a pris soin de ses stars pour permettre au duo Leonard/George de commencer les playoffs au top de leur forme physique.

« Il a préparé son physique toute la saison pour les playoffs » rappelle Tyronn Lue. « Je pense que le repos qu’on lui a donné en saison régulière lui a permis d’entrer dans ses playoffs frais et sans blessure. »

Le problème, c’est qu’en dépit du repos accordé en saison régulière et de son temps de jeu, son investissement n’a pas encore donné de victoire aux siens dans cette série. Avant les lancers-francs manqués du Game 2, l’ailier avait calé dans le dernier quart-temps du Game 1, terminé avec seulement 1 point, et 5 tirs manqués.

Les Clippers menés 0-2 dans cette série, Tyronn Lue ne devrait pas ménager son leader ce soir, même s’il a un petit indice pour savoir quand son joueur est fatigué. « Quand il prend beaucoup de jumpshots au lieu d’attaquer le cercle, on peut voir qu’il est fatigué. Mais il veut gagner » assure le coach pour USA Today.

C’est pourquoi l’entraineur ne lui en veut pas pour les lancers-francs loupés. « Ce n’est pas de sa faute. Sans lui, on aurait été distancé depuis longtemps » conclut le technicien.